Im Reich des Kublai Khan

Als Sohn wohlhabender, venezianischer Kaufleute führt Marco Polo ein unbeschwertes Lotterleben, sehr zum Unmut seines weisen Privatlehrers Ackerman. Dann aber wird Marcos Vater Nicolo in den geschäftlichen Ruin getrieben - die Familie steht vor dem Nichts. In dieser Situation trifft die Nachricht ein, dass Papst Gregor X. den jungen Marco dazu auserwählt hat, eine Expedition nach China anzuführen. Dort soll er dem mächtigen Kaiser Kublai Khan und dessen Anhängern die westliche Kultur und die abendländische Philosophie nahebringen. Für den ebenso unerfahrenen wie lebenshungrigen Marco wird diese Mission zu einer abenteuerlichen Reifeprüfung.



Begleitet von seinem Vater, seinem Onkel und zwei Tempelrittern tritt er die beschwerliche und gefahrvolle Reise um die halbe Welt an. Die Männer durchqueren das Heilige Land, Syrien und die Wüste Gobi. Immer wieder geraten sie dabei in lebensgefährliche Situationen, werden attackiert, entführt und voneinander getrennt - und nicht alle von ihnen werden ihr Ziel lebend erreichen. Auch Marco entgeht mehrfach nur knapp dem Tod. Er trifft auf grausame Einsiedler und mörderische Banditen, aber auch auf verführerische Frauen - allen voran Prinzessin Gogatine, die ebenfalls den Hof des Kublai Khan erreichen will. Marco verliebt sich in die schöne Frau, obwohl er weiß, dass sie den Mongolenherrscher zum Mann nehmen soll.



Khans abtrünniger Sohn, Prinz Nayam, fürchtet den abendländischen Einfluss und setzt alles daran, einen kriegerischen Keil zwischen das Volk der Chinesen und die Menschen des Westens zu treiben. Um dieses Ziel zu erreichen, würde er sogar seinen eigenen Vater mit Gewalt vom Thron stoßen.



Der aufwendigen Historienfilm über den Abenteurer Marco Polo punktet mit eindrucksvollen Bildern und spannungsreichen Abenteuerszenen. Zur Starbesetzung gehören Horst Buchholz, Anthony Quinn, Orson Welles, Massimo Girotti sowie Omar Sharif.