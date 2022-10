Am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag wird im Fischerstädtchen Southport die Highschool-Abgängerin Helen zur Fischerkönigin gewählt. Helen feiert mit ihren Freunden Ray, Julie und Barry. Nach der Party rasen die beiden Pärchen übermütig und alkoholisiert die Küstenstraße entlang und überfahren dabei einen Mann. In ihrer Panik wollen sie den Unfall vertuschen, werfen den Totgeglaubten ins nahe gelegene Meer und schwören sich, dieses Geheimnis mit ins Grab zu nehmen.



Ein Jahr später kehrt Julie in den Collegeferien nach Southport zurück, wo ein Brief auf sie wartet: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast!" Sie kontaktiert ihre früheren Freunde, mit denen sie sich längst schon auseinandergelebt hatte. Auch die anderen bekommen ähnliche Nachrichten. Zunächst haben sie ihren früheren Mitschüler Max in Verdacht, dem sie damals nachts auf der Küstenstraße begegnet waren. Doch Max ist unschuldig und wird von einem Kapuzenmann mit Öljacke und Packhaken umgebracht. Der unheimliche Fischermann verfolgt die Freunde auf Schritt und Tritt, verletzt sie, erschreckt sie zu Tode und trachtet ihnen nach dem Leben.



Julie hört von einer Wasserleiche namens David Egan, die zwei Wochen nach dem damaligen Unfall gefunden wurde. Sie recherchieren und suchen Davids Schwester Missy auf. Ihr Bruder David verlor genau am 4. Juli vor zwei Jahren seine Freundin Susie, die in seinem Auto ertrank, das er über die Klippen gefahren hatte. Missy nimmt an, er habe sich das Leben genommen, aber da gab es einen seltsamen Freund, Billy Blue, der bei der Trauerfeier war und den niemand kannte.