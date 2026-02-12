Film
I See You – Das Böse ist näher als du denkst
In einer scheinbar idyllischen amerikanischen Kleinstadt verschwindet ein zwölfjähriger Junge spurlos. Es ist nicht das erste Kind, das dort verschwindet.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2019
- Datum:
- Sendetermin
- 15.03.2026
- 23:10 - 00:40 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Detective Greg Harper leitet die Ermittlungen und steht unter enormem Druck, einen Täter zu präsentieren. Auch privat belasten ihn Probleme.
Nach einem Seitensprung seiner Ehefrau Jackie leiden er und Sohn Connor unter dem angespannten Familienverhältnis.
Als sich im Haus der Harpers dann auch noch eine mysteriöse Präsenz einschleicht und die Familie terrorisiert, droht die Illusion der friedlichen Kleinstadtidylle endgültig zu zerbrechen.
Besetzung
- Jackie Harper - Helen Hunt
- Greg Harper - Jon Tenney
- Alec Travers - Owen Teague
- Mindy - Libe Barer
- Detective Spitzky - Greg Alan Williams
- Lieutenant Davis - Erika Alexander
- Officer Grace Caleb - Allison King
- Connor Harper - Judah Lewis
Stab
- Regie - Adam Randall