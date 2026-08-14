Film
Hot Summer Nights
Cape Cod im Sommer: Außenseiter Daniel findet Anschluss beim Dealer Hunter. Aus einer Mutprobe wird der Einstieg in ein gefährliches Drogengeschäft.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2017
- Datum:
- Sendetermin
- 04.09.2026
- 22:25 - 00:10 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Daniel gewinnt das Vertrauen des charismatischen Bad Boys Hunter und steigt ins Geschäft ein. Doch Loyalität wird eingefordert: vom Großlieferanten ebenso wie von Hunter, der verlangt, seine Schwester McKayla in Ruhe zu lassen.
Daniel missachtet sein Versprechen und nähert sich McKayla an. Gleichzeitig lockt das lukrative Geschäft mit härteren Drogen. Zwischen Liebe, Macht und kriminellen Verstrickungen gerät der Teenager immer tiefer in eine Spirale, die ihn in große Gefahr bringt.
Darsteller
- Daniel - Timothée Chalamet
- McKayla - Maika Monroe
- Hunter - Alex Roe
- Dex - Emory Cohen
- Sergeant Calhoun - Thomas Jane
- Amy - Maia Mitchell
- Sheo - William Fichtner
- Daniels Mutter - Jeanine Serralles
- Okie - Reece Ennis
Stab
- Regie - Elijah Bynum