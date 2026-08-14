Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Hot Summer Nights
"3sat": Senderlogo

Film

Hot Summer Nights

Cape Cod im Sommer: Außenseiter Daniel findet Anschluss beim Dealer Hunter. Aus einer Mutprobe wird der Einstieg in ein gefährliches Drogengeschäft.

Produktionsland und -jahr:
USA 2017
Datum:
Sendetermin
04.09.2026
22:25 - 00:10 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Daniel gewinnt das Vertrauen des charismatischen Bad Boys Hunter und steigt ins Geschäft ein. Doch Loyalität wird eingefordert: vom Großlieferanten ebenso wie von Hunter, der verlangt, seine Schwester McKayla in Ruhe zu lassen.

Daniel missachtet sein Versprechen und nähert sich McKayla an. Gleichzeitig lockt das lukrative Geschäft mit härteren Drogen. Zwischen Liebe, Macht und kriminellen Verstrickungen gerät der Teenager immer tiefer in eine Spirale, die ihn in große Gefahr bringt.

Darsteller

  • Daniel - Timothée Chalamet
  • McKayla - Maika Monroe
  • Hunter - Alex Roe
  • Dex - Emory Cohen
  • Sergeant Calhoun - Thomas Jane
  • Amy - Maia Mitchell
  • Sheo - William Fichtner
  • Daniels Mutter - Jeanine Serralles
  • Okie - Reece Ennis

Stab

  • Regie - Elijah Bynum

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.