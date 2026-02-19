Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Hochzeit auf Immenhof
"Hochzeit auf Immenhof": Onkel Pankraz (Hans Nielsen, Mitte) gratuliert seiner Tochter Margot (Karin Andersen, li.) zu ihrer Hochzeit mit Jochen von Roth (Paul Kliner, 3. v. re.). Der reiche Winzer hat außerdem Oma Jatzens (Margarethe Haagen, 4. v. li.) Immenhof gerettet. Die Zukunft von deren Enkeln Dick (Angelika Meissner-Voelker) und Dalli (Heidi Brühl, re.) ist damit gerettet. Cousin Ethelbert (Matthias Fuchs, re.) hatte an dieser Rettung maßgeblichen Anteil.

Film

Hochzeit auf Immenhof

Der traditionsreiche Immenhof soll wegen hoher Verschuldung verkauft werden. Durch eine Liebesheirat erhält er jedoch eine neue Besitzerin, die das Anwesen in ein Ferienhotel umwandelt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.04.2026
16:00 - 17:30 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Die Fortsetzung von "Die Mädels vom Immenhof" setzt zwei Jahre später an: Oma Jantzen hat den Immenhof nicht halten können. Alle Versuche, Geld aufzutreiben, um das Gestüt als Pony-Hotel rentabel zu halten, sind gescheitert. Der Immenhof soll versteigert werden.

Neffe Ethelbert ist es, der überraschenderweise die verzweifelte Situation rettet. Ethelbert ist noch immer in Dick verliebt, muss jedoch betrübt feststellen, dass seine Angebetete sich mehr zu dem Musiker Ralf hingezogen fühlt. Der Cousin platzt vor Eifersucht, und als Dick ihm auch noch vorwirft, er hätte sich gar nicht verändert und würde immer nur an sich denken, ist er völlig verzweifelt.

Um Dick zu imponieren, schmiedet Ethelbert einen verwegenen Plan: Er hat zufällig mitbekommen, dass Jochen von Roth den Immenhof durch den Umbau zu einem Pony-Hotel retten will. Leider findet sich hierfür kein zahlungswilliger Investor. Ethelbert ruft seinen wohlhabenden Onkel Pankraz auf den Plan und bittet ihn, finanziell einzuspringen. Pankraz, der von der idyllischen Landschaft und den Ponys begeistert ist, wäre nicht abgeneigt. Doch als er mitbekommt, dass seine hübsche Tochter Margot sich in Jochen verliebt, sieht der Onkel in diesem zunächst nur einen Mitgiftjäger. Es kommt zu einem handfesten Streit. Doch auf Jochens und Margots Hochzeitsfeier überrascht Pankraz das Brautpaar mit einem ganz besonderen Hochzeitsgeschenk.

Darsteller

  • Dick - Angelika Meissner
  • Dalli - Heidi Brühl
  • Jochen von Roth - Paul Klinger
  • Oma Jantzen - Margarete Haagen
  • Pankraz - Hans Nielsen
  • Dr. Pudlich - Paul Henckels
  • Ethelbert - Matthias Fuchs
  • Ralf - Raidar Müller-Elmau
  • Margot - Karin Andersen
  • Hein Doddel - Josef Sieber
  • Mans - Peter Tost

Stab

  • Regie - Volker von Collande

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.