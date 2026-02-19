Film
Hochzeit auf Immenhof
Der traditionsreiche Immenhof soll wegen hoher Verschuldung verkauft werden. Durch eine Liebesheirat erhält er jedoch eine neue Besitzerin, die das Anwesen in ein Ferienhotel umwandelt.
- 05.04.2026
- 16:00 - 17:30 Uhr
Die Fortsetzung von "Die Mädels vom Immenhof" setzt zwei Jahre später an: Oma Jantzen hat den Immenhof nicht halten können. Alle Versuche, Geld aufzutreiben, um das Gestüt als Pony-Hotel rentabel zu halten, sind gescheitert. Der Immenhof soll versteigert werden.
Neffe Ethelbert ist es, der überraschenderweise die verzweifelte Situation rettet. Ethelbert ist noch immer in Dick verliebt, muss jedoch betrübt feststellen, dass seine Angebetete sich mehr zu dem Musiker Ralf hingezogen fühlt. Der Cousin platzt vor Eifersucht, und als Dick ihm auch noch vorwirft, er hätte sich gar nicht verändert und würde immer nur an sich denken, ist er völlig verzweifelt.
Um Dick zu imponieren, schmiedet Ethelbert einen verwegenen Plan: Er hat zufällig mitbekommen, dass Jochen von Roth den Immenhof durch den Umbau zu einem Pony-Hotel retten will. Leider findet sich hierfür kein zahlungswilliger Investor. Ethelbert ruft seinen wohlhabenden Onkel Pankraz auf den Plan und bittet ihn, finanziell einzuspringen. Pankraz, der von der idyllischen Landschaft und den Ponys begeistert ist, wäre nicht abgeneigt. Doch als er mitbekommt, dass seine hübsche Tochter Margot sich in Jochen verliebt, sieht der Onkel in diesem zunächst nur einen Mitgiftjäger. Es kommt zu einem handfesten Streit. Doch auf Jochens und Margots Hochzeitsfeier überrascht Pankraz das Brautpaar mit einem ganz besonderen Hochzeitsgeschenk.
Darsteller
- Dick - Angelika Meissner
- Dalli - Heidi Brühl
- Jochen von Roth - Paul Klinger
- Oma Jantzen - Margarete Haagen
- Pankraz - Hans Nielsen
- Dr. Pudlich - Paul Henckels
- Ethelbert - Matthias Fuchs
- Ralf - Raidar Müller-Elmau
- Margot - Karin Andersen
- Hein Doddel - Josef Sieber
- Mans - Peter Tost
Stab
- Regie - Volker von Collande