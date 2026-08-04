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Film

Heidi und Peter

Heidi ist wieder in den Bergen bei ihrem geliebten Alpöhi. Sie haben sich den Winter über im Dorf bei Peters Mutter einquartiert. Die Sesemanns aus Frankfurt wollen sie besuchen kommen.

Produktionsland und -jahr:
Schweiz 1955
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 08.08.2026

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In den Sommerferien soll es endlich klappen. Doch Herr Sesemann macht wieder einen Rückzieher. Das freut Fräulein Rottenmeier und lässt Klara in Tränen ausbrechen. Da übernimmt Grossmutter Sesemann kurzerhand die Reiseleitung.

Doch im «Dörfli» hat der schusselige Peter vergessen, Heidi den Brief von Klara zu übergeben. Als sie die freudige Nachricht endlich liest, stehen die Frankfurter bereits vor der Alphütte. Heidi und Klara, die wegen eines Rückfalls wieder den Rollstuhl benötigt, sehen einem unbeschwerten Sommer entgegen. Nur Peter, der heimlich in Heidi verliebt ist, hat eine harte Zeit. Eines Tages zerstört er aus Eifersucht Klaras Rollstuhl. Doch dieser Racheakt hat ungeahnte Folgen.

  • Heidi - Elsbeth Sigmund
  • Geißenpeter - Thomas Klameth
  • Alpöhi - Heinrich Gretler
  • Klara Sesemann - Isa Günther
  • Herr Sesemann - Willy Birgel
  • Fräulein Rottenmeier - Anita Mey
  • Sebastian - Theo Lingen
  • Großmutter Sesemann - Traute Carlsen
  • Regie - Franz Schnyder

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