Ein junger Mann auf einem Motorrad streckt die Arme in die Luft.

Hannes

Seit ihrer Geburt sind Moritz und Hannes Freunde. Doch dann wird Hannes bei einem gemeinsamem Motorradausflug schwer verletzt und niemand weiß, ob er je wieder aus dem Koma erwachen wird.

22.03.2026
00:25 - 01:50 Uhr

Doch Moritz glaubt fest daran, dass Hannes es schafft, und beschließt, das Leben seines Freundes an dessen Stelle weiterzuleben. Zwischen Hoffen und dem Gefühl eines großen Verlusts spürt Moritz einen unbändigen Hunger nach Leben, Liebe und tiefer Freundschaft.

Der preisgekrönte Regisseur Hans Steinbichler erzählt eine hoffnungsvolle Geschichte über die Kraft der Freundschaft und kann sich auf sein jugendliches Darstellerduo verlassen: Das grandiose Spiel von Leonard Scheicher und Johannes Nussbaum erzeugt eine berührende Balance zwischen Heiterkeit und Schwere. Zum exzellenten Cast zählen auch Heiner Lauterbach, Jeanette Hain und Hannelore Elsner, die in einer ihrer letzten Rollen zu sehen ist. Der gleichnamige Roman von "Eberhoferkrimi"-Autorin Rita Falk diente als Vorlage für die bildgewaltige Verfilmung.


  • Moritz - Leonard Scheicher
  • Hannes - Johannes Nussbaum
  • Schwester Walrika - Gabriela Maria Schmeide
  • Dr. Redlich - Verena Altenberger
  • Frau Stemmerle - Hannelore Elsner
  • Arzt Klaus - Heiner Lauterbach
  • Nele - Lisa Vicari
  • Florian - Michael Kranz
  • Verena - Jeanette Hain

  • Regie - Hans Steinbichler

