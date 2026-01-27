Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Guglhupfgeschwader
Ein sitzender Mann in Polizeiuniform. Ein weiterer Mann hinter ihm legt ihm die Hand auf die Schulter und deutet in Richtung Kamera.

Film

Guglhupfgeschwader

Franz Eberhofer könnte sich auf sein Dienstjubiläum freuen. Doch vorher bekommt er es nicht nur mit Familienzuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und organisiertem Verbrechen zu tun.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Sendetermin
16.02.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma zerschießen, hört der Spaß für Bayerns entspanntesten Dorfpolizisten endgültig auf.

Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa, sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam.

Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, Flötzinger wähnt sich gar schon als Millionär - und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht?

Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi auch noch zur Paartherapie genötigt – für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung.


Besetzung


  • Franz Eberhofer - Sebastian Bezzel
  • Rudi Birkenberger - Simon Schwarz
  • Susi - Lisa Maria Potthoff
  • Papa Eberhofer - Eisi Gulp
  • Oma Eberhofer - Enzi Fuchs
  • Leopold - Gerhard Wittmann
  • Flötzinger - Daniel Christensen

Stab


  • Regie - Ed Herzog

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.