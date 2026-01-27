Film
Guglhupfgeschwader
Franz Eberhofer könnte sich auf sein Dienstjubiläum freuen. Doch vorher bekommt er es nicht nur mit Familienzuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und organisiertem Verbrechen zu tun.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Sendetermin
- 16.02.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma zerschießen, hört der Spaß für Bayerns entspanntesten Dorfpolizisten endgültig auf.
Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa, sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam.
Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, Flötzinger wähnt sich gar schon als Millionär - und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht?
Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi auch noch zur Paartherapie genötigt – für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung.
Besetzung
- Franz Eberhofer - Sebastian Bezzel
- Rudi Birkenberger - Simon Schwarz
- Susi - Lisa Maria Potthoff
- Papa Eberhofer - Eisi Gulp
- Oma Eberhofer - Enzi Fuchs
- Leopold - Gerhard Wittmann
- Flötzinger - Daniel Christensen
Stab
- Regie - Ed Herzog