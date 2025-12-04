Ghostbusters - Die Geisterjäger

Nachdem den drei Parapsychologen Dr. Peter Venkman, Dr. Raymond Stantz und Dr. Egon Spengler ihre Forschungsjobs an der Universität gekündigt wurden, gründen sie eine private Geisterjäger-Agentur in New York.



Ihre erste Kundin ist Dana Barrett, die etwas Ungewöhnliches in ihrem Kühlschrank entdeckt hat. Doch Peter Venkman hat eher Interesse daran, mit ihr zu flirten, als die seltsamen Erscheinungen zu überprüfen.



Nach ihrem ersten erfolgreichen Einsatz steigen auch die paranormalen Aktivitäten in der Stadt. Die Geisterjäger bekommen immer mehr Aufträge, sodass sie neben der Sekretärin Janine Melnitz noch Winston Zeddemore als Mitarbeiter einstellen.



Doch dann müssen sie sich ihrer größten Herausforderung stellen: Dana und ihr Nachbar Louis Tully sind von den Dämonen Torwächter und Schlüsselmeister besessen. Diese wollen ihrem Gott Gozer die Rückkehr auf die Erde ermöglichen. Die Geisterjäger setzen alles daran, um New York vor der Vernichtung zu bewahren.



Innerhalb kürzester Zeit wurde die Geisterkomödie aus dem Jahr 1984 nicht nur extrem erfolgreich, sondern auch zu einem Genre-Klassiker. Folgerichtig erschien 1989 mit "Ghostbusters II" eine Fortsetzung des Kultstreifens, bei der praktisch der gesamte Cast wieder mit von der Partie war.