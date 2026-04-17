Als Ned daraufhin zu seiner Familie zurückkehrt, ist diese inzwischen von Armut geplagt und kaum mehr überlebensfähig. Um seine jüngeren Brüder durchzubringen, verdient Ned Geld mit Boxkämpfen und Farmarbeiten für reiche englische Familien. Bei einem solchen Job trifft er die bezaubernde Julia.



Während Ned sich auf eine Affäre mit der verheirateten Mutter einlässt, eskaliert die Situation im Haus der Kellys: Der betrunkene Polizist Fitzpatrick erscheint mit einem fingierten Haftbefehl, hat es jedoch auf Neds Schwester Kate abgesehen. Als diese ihn zurückweist, beschuldigt Fitzpatrick Ned, der gar nicht anwesend war, er habe auf ihn geschossen. Julia gibt ihrem Liebhaber kein Alibi, sodass Ned nur die Flucht in die Wälder bleibt.



Mit seinen Freunden Joe Byrne und Steve Hart beginnt er, Banken auszurauben – das Geld gibt er in Robin-Hood-Manier den hoch verschuldeten Farmern und Arbeitern. Die Kelly-Bande avanciert zum Staatsfeind Nummer eins, doch für die Menschen werden sie zu Helden, die sich gegen die Ungerechtigkeit der englischen Krone auflehnen. Die Regierung rekrutiert schließlich den skrupellosen Inspektor Francis Hare, dessen Armee sich die Kellys im spektakulären Shootout mit selbst gebastelten, kugelsicheren Rüstungen entgegenstellen.



Der Neo-Western "Gesetzlos - Die Geschichte des Ned Kelly" erzählt von dem authentischen australischen Outlaw Ned Kelly (1854-1880), dessen Heldentum und Untergang bereits 1906 das erste Mal filmisch dokumentiert wurde. "The Story of the Kelly Gang" ("Die Geschichte der Kelly-Bande", von Charles Tait) hieß dieses frühe Porträt Ned Kellys und seiner Getreuen und ging mit einer ursprünglichen Spielzeit von etwa 70 Minuten als erster Langspielfilm in die Filmgeschichte ein.



Bis heute blieben nur 17 Minuten Filmmaterial erhalten, diese aber thronen neben illustren Partnern wie Fritz Langs "Metropolis" und Filmen der Brüder Lumière auf der Liste des Weltdokumentenerbes der UNESCO. 1970 wurde die heroische Sage erneut und diesmal in Farbe von Tony Richardson aufgegriffen, wobei der Film trotz des publikumswirksamen Mick Jagger in der Titelrolle ein Flop blieb.



Regisseur Gregor Jordan hat den Stoff erfolgreich wiederbelebt und wirkungsvoll in Szene gesetzt – herausragend ist der 2008 sehr jung verstorbene, zur Drehzeit gerade mal 23-jährige Heath Ledger als Ned Kelly. Ebenfalls aus Australien kommen Oscarpreisträger Geoffrey Rush ("Shine", "Fluch der Karibik") und Naomi Watts ("Mullholland Drive", "King Kong").



Zum heimlichen Kultfilm machte "Ned Kelly" ursprünglich die Mitwirkung des aparten Engländers Orlando Bloom ("Herr der Ringe", "Fluch der Karibik"), der bereits ein Teenageridol war, aber noch vor seinem Hollywood-Durchbruch stand.