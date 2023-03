Während Joans Sohn Nick, ein angesehener Anwalt, das Ganze für einen makabren Justizirrtum hält, weiß seine Mutter, dass nun der Moment der Wahrheit kommt.



In den Vernehmungen mit den Detectives Hart und Adams muss sich Joan ihrer Lebensgeschichte als junge Frau stellen: ihrer Liebe zu dem kommunistischen Studentenführer und späteren KGB-Informanten Leo und ihrer Arbeit im britischen Atomwaffenprogramm unter Leitung ihres späteren Ehemanns Max.



Schon bald geht es nicht mehr darum, was sie damals getan hat, sondern um das Warum. Nun muss Joan die Kraft finden, ihre damalige mutige Entscheidung zu erklären, hinter der sie immer noch steht.



Mit dem Spielfilm "Geheimnis eines Lebens" greift der hochdekorierte Theater- und Filmregisseur Trevor Nunn die Geschichte einer enttarnten KGB-Spionin auf, die im Vereinigten Königreich in den 1990er-Jahren für Schlagzeilen sorgte. Sein fiktionales Drama erzählt jedoch eine eigene Geschichte und fokussiert auf die Frage, warum eine idealistische Patriotin eines der größten Sicherheitsgeheimnisse an den späteren Gegner im Kalten Krieg weitergeben hat.



Oscarpreisträgerin Judi Dench verkörpert in der Hauptrolle die mutige Protagonistin, die mit ihrer Entscheidung am Ende recht behält. Als jugendliche Joan ist der UK-Shootingstar Sophie Cookson zu sehen, die grandios eine moderne Frau verkörpert, die ihrer Zeit voraus ist.