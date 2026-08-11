Film
Gattaca
In einer zukünftigen Welt kann man das Erbgut von Menschen beeinflussen und so perfekte Kinder erschaffen. "Normale" Menschen genießen keinerlei gesellschaftliches Ansehen.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 1997
- Datum:
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Vincent ist auf normalem Wege zur Welt gekommen. Er träumt davon, Astronaut zu werden. Doch das Ausbildungszentrum Gattaca lässt nur Menschen mit dem richtigen Erbgut zu. Vincent nimmt die Identität eines anderen an, um bei Gattaca aufgenommen zu werden.
Zunächst scheint alles gut zu laufen, doch als ein Mord geschieht und Vincent unter Verdacht gerät, droht seine Tarnung aufzufliegen.
Origineller Science-Fiction-Film nach dem Roman "Schöne neue Welt" von Aldous Huxley, von Regisseur Andrew Niccol stilvoll in Szene gesetzt. In den Hauptrollen wissen Ethan Hawke, Uma Thurman und Jude Law zu überzeugen.
Darsteller
- Irene - Uma Thurman
- Jerome Eugene Morrow - Jude Law
- Direktor Josef - Gore Vidal
- Inspektor Hugo - Alan Arkin
- Vincent/Jerome - Ethan Hawke
Stab
- Regie - Andrew Niccol