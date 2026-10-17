Film
Funkschatten
Alice, wortkarg und hypersensibel gegen Elektrosmog, lebt abgeschieden in einem Funkloch tief im Wald – bis ihr Einsiedlertum schlagartig durch die Sexarbeiterin Lucia gestört wird.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 07.11.2026
- 22:30 - 22:55 Uhr
Diese lässt sich mit ihrem "Lovemobil" an der Grenze zu Alices Schutzraum nieder.
Darsteller
- Alice - Effi Rabsilber
- Lucia - Katarzyna Faszczewska
- Harry - Uwe Rohde
Stab
- Regie - Caren Wuhrer