Fluffy Tales

Model Ella ist für die Werbekampagne eines neuen Hundefutters gebucht. Beim Shooting verhält sich ihr tierischer Kollege jedoch unprofessionell.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.10.2025
23:00 - 23:15 Uhr

Spielfilm

Deshalb beschließen Fotograf und Kundin kurzerhand, dass Ella diese Rolle übernehmen soll. Bevor sie sich versehen kann, blickt Ella auf allen Vieren in das unnachgiebige Blitzlicht.

Der Kurzfilm „Fluffy Tales“ von Alison Kuhn überzeugte im regionalen Wettbewerb bei der „Mitteldeutschen Filmnacht“ das Publikum und war einer der Preisträger des „Filmfests Dresden“ 2022. Dazu war der Film für die „Goldene Lola“ beim Deutschen Kurzfilmpreis 2021 nominiert.

Darsteller

  • Ella - Alexandra Sagurna
  • Georg - Hyun Wanner
  • Jessica - Anne Thoemmes
  • Kundin - Nadine Dubois
  • Magnus - Lorenz Krieger

Stab

  • Regie - Alison Kuhn

