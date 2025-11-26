Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Fisherman's Friends - Vom Kutter in die Charts
Mitglieder des Shantychors " Fisherman's Friends " singen und erheben ihre Gläser

Film

Fisherman's Friends - Vom Kutter in die Charts

Die zehn Männer des Shanty-Chors von Port Isaac sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Dass sie vom Musikbusiness umworben werden, käme den schwer arbeitenden Fischern nie in den Sinn.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2019
Datum:
Sendetermin
04.01.2026
17:15 - 19:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Auch der Londoner Musikmanager Danny hält es für einen Scherz, als ihn sein Chef Troy bei einem Wochenendtrip an die Küste beauftragt, die Lokalmatadoren aus Cornwall unter Vertrag zu nehmen. - Britischer Kinofilm über die Geschichte der "Fisherman's Friends".

Während seine Kollegen wieder nach London zurückkehren, macht sich Danny also daran, die "Fishermen" zu Probeaufnahmen zu überreden. Als besonders harter Brocken erweist sich Jim, der Danny klarmacht, dass die kernigen Burschen sehr ungemütlich werden können, sollte er es mit der Offerte nicht ernst meinen. Leider liegt Jim mit seinem Verdacht nicht ganz falsch: Dannys Boss hat sich tatsächlich einen üblen Scherz erlaubt. Eine Nummer, aus der der Talentscout nicht mehr so leicht herauskommt.

Sich aus dem Staub zu machen, kommt für ihn jedoch ohnehin nicht mehr infrage, denn Danny fühlt sich stark zu Jims Tochter Alwyn hingezogen. Auch das einfache Leben, die Freundschaft und die von Herzen kommenden Lieder seiner Schützlinge gefallen ihm. Inzwischen glaubt Danny wirklich an das Projekt und zieht alle Register, um seine zuweilen kauzigen Jungs groß herauszubringen.

Im Jahr 2010 stürmte der Shanty-Männerchor "Fisherman's Friends" mit einem Folk-Album die britischen Charts. Die ungewöhnliche Erfolgsgeschichte dient als Vorlage für die britische Komödie, die 2019 in die deutschen Kinos kam. Der gefeierte Nachwuchsregisseur Chris Foggin erzählt in dem charmanten Feel-Good-Movie eine warmherzige Geschichte über wahre Freundschaft, echten Gemeinschaftssinn und die Frage, was wirklich im Leben zählt. Die romantisch-raue Küste Cornwalls dient als Kulisse für die sympathische Komödie, die in der Tradition englischer Kinoerfolge wie "Ganz oder gar nicht" steht.

Besetzung

  • Danny - Daniel Mays
  • Jim - James Purefoy
  • Jago - David Hayman
  • Leadville - Dave Johns
  • Rowan - Sam Swainsbury
  • Alwyn - Tuppence Middleton
  • Maggie - Maggie Steed
  • Driss - Vahid Gold
  • Henry - Christian Brassington
  • Troy - Noel Clarke
  • Leah - Jade Anouka
  • Sian Thompson - Sarah Winter
  • Charles Montague - Christopher Villiers
  • Ricardo - Oliver Wellington
  • Sally - Mae Voogd
  • Touristin - Yuna Shin
  • John Pritchard - Ken Drury

Stab

  • Regie - Chris Foggin

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.