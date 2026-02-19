Film
Ferien auf Immenhof
Das kleine, idyllische Pony-Gestüt Immenhof hat sich inzwischen zu einem "Pony-Hotel Immenhof" gemausert. Nun fehlen nur die Gäste. Also lassen sich die Kinder eine Werbeaktion einfallen.
- 05.04.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Dicks Freund, der Grafiker Ralf, bietet an, einen flotten Werbeprospekt zu gestalten, während Jochen nach Hamburg fahren will, um mit einem großen Reisebüro zu verhandeln. Auch die Teenager Dick, Dalli und Ethelbert möchten die Werbetrommel für den Immenhof rühren.
Gemeinsam reiten sie nach Lübeck und verteilen Ralfs Prospekte, die sie zuvor allerdings gehörig "aufgepeppt" haben: Plötzlich verfügt der Immenhof über einen Swimmingpool und andere luxuriöse Einrichtungen. Ganz klar, dass die ersten Gäste empört wieder abreisen, als sie keine der versprochenen Annehmlichkeiten auf dem Pony-Hof vorfinden.
Da Jochen glaubt, Ralf habe die Flunkereien in den Prospekt geschrieben, kommt es zu einem schweren Streit zwischen den beiden. Nun fürchtet Dick, dass unter dem Disput auch Ralfs Liebe zu ihr leiden könnte. Unterdessen hat das Waisenkind Fritzchen den zweiwöchigen Gratisurlaub auf dem Immenhof gewonnen. Und es dauert nicht lange, bis alle den putzigen Jungen in ihr Herz geschlossen haben. Wenig später kommen schließlich auch die ersten regulären Gäste auf den Immenhof. Da gibt es die attraktive Gisela, die schon bald mit Dicks Freund Ralf flirtet, den gewichtigen und stets hungrigen Herrn Ottokar mit seiner Frau Käthe und die zickige Künstlerin Fräulein Madler.
Um alle Gäste zufriedenzustellen, müssen Oma Jantzen, Dick und Dalli sich mächtig ins Zeug legen - denn mit Herrn Weskamp ist auch der Chef des Hamburger Reisebüros angereist, um den Immenhof höchstpersönlich zu inspizieren.
Darsteller
- Dick - Angelika Meissner
- Dalli - Heidi Brühl
- Jochen von Roth - Paul Klinger
- Oma Jantzen - Margarete Haagen
- Dr. Pudlich - Paul Henckels
- Ralf - Raidar Müller-Elmau
- Ethelbert - Matthias Fuchs
- Dr. Weskamp - Hubert von Meyerinck
- Fräulein Madler - Helen Vita
- Gisela - Christiane Jansen
- Käthe - Maria Paudler
- Ottokar - Herbert Kiper
- Fritzchen - Roland Kaiser
Stab
- Regie - Hermann Leitner