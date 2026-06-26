Femme Fatale

Ihre Komplizen überlässt sie ihrem Schicksal. Durch eine Verwechslung landet Laura bei einem Ehepaar, das sie für ihre Tochter hält. Laura schlüpft in die Rolle und reist unter falschem Namen nach Amerika, wo sie einen US-Politiker heiratet.



Mit ihm kommt sie Jahre später als Botschaftergattin zurück nach Frankreich. Als ihr Foto auf dem Titel einer Illustrierten erscheint, kommen ihr die ehemaligen Komplizen auf die Spur und sinnen auf Rache.



In einer gelungenen Mischung aus Suspense und Erotik spielt Regie-Altmeister Brian De Palma geschickt mit Identitäten und präsentiert ein visuell beeindruckendes Werk, das mit Rebecca Romijn und Antonio Banderas glänzend besetzt ist.