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Femme Fatale: Laure (Rebecca Romijn) liegt in einer vollen Badewanne, ihr Gesicht knapp über der Wasseroberfläche, und blickt geheimnisvoll zur Seite.

Film

Femme Fatale

Ein Gaunertrio raubt während der Filmfestspiele von Cannes ein Diamantcollier. Der Coup geht schief, doch es gelingt der Diebin Laura, die Beute an sich zu nehmen und allein zu fliehen.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich , USA 2002
Datum:
Sendetermin
17.07.2026
22:25 - 00:15 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Ihre Komplizen überlässt sie ihrem Schicksal. Durch eine Verwechslung landet Laura bei einem Ehepaar, das sie für ihre Tochter hält. Laura schlüpft in die Rolle und reist unter falschem Namen nach Amerika, wo sie einen US-Politiker heiratet.

Mit ihm kommt sie Jahre später als Botschaftergattin zurück nach Frankreich. Als ihr Foto auf dem Titel einer Illustrierten erscheint, kommen ihr die ehemaligen Komplizen auf die Spur und sinnen auf Rache.

In einer gelungenen Mischung aus Suspense und Erotik spielt Regie-Altmeister Brian De Palma geschickt mit Identitäten und präsentiert ein visuell beeindruckendes Werk, das mit Rebecca Romijn und Antonio Banderas glänzend besetzt ist.

Darsteller

  • Laure/Lily - Rebecca Romijn
  • Nicolas Bardo - Antonio Banderas
  • Bruce Watts - Peter Coyote
  • Black Tie - Eriq Ebouaney
  • Racine - Edouard Montoute
  • Veronica - Rie Rasmussen
  • Serra - Theirry Frémont
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Brian De Palma

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