Farah

Eigentlich liebt die elfjährige Lena den Schwimmunterricht. Doch im Moment nerven ihre Freundinnen und der Lehrer. Auch die aus Syrien stammende Farah hat ein Problem mit der Schwimmstunde.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.10.2025
23:15 - 23:35 Uhr

Denn die Außenseiterin in der Klasse fürchtet sich vor dem Wasser. - In dem Kurzfilm "Farah" lernen ein Mädchen aus Deutschland und ein Mädchen aus Syrien, durch ihre Freundschaft für sich selbst und andere einzustehen.

Die in Leipzig aufgewachsene Schauspielerin und Medizinerin Alissa Jung verkörperte zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen, ehe sie sich dem Regiefach zuwandte. Sie war Stipendiatin der Drehbuchwerkstatt München (HFF München). Ihr Kurzfilm „Farah“ ist eine Geschichte über das Trauma eines geflüchteten Mädchens, über Alltagsrassismus, Mobbing und wahre Freundschaft. Nebendarsteller Andreas Pietschmann ist aus den Serien „Ku'damm 63“, „Tatort“, „Dark“ und „1899“ bekannt.

„Farah“ gewann 2024 den von einer Kinderjury verliehenen „Goldenen Spatz“ in der Kategorie „Kurzfilm“ beim gleichnamigen Geraer Festival.

Darsteller

  • Lena - Maia Domagala
  • Farah - Perla Atik
  • Herr Kron - Andreas Pietschmann
  • Oskar - Stefan Kubenz

Stab

  • Regie - Alissa Jung

