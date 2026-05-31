Es ist nur eine Phase, Hase

Ihre drei Kinder – Fe, Bo und Marie – finden es doof, dass Papa auszieht. Während sich Emilia auf Ruben einlässt, fällt Paul endgültig in ein Loch. Sein gleichaltriger Freund Theo rät ihm zu einer deutlich jüngeren Partnerin – er kennt sich da aus. Tatsächlich bietet sich Paul eine unerwartete Chance, denn die hübsche Lehrerin seiner Tochter macht dem Lieblingsautor ihrer Jugend eindeutig verlockende Angebote. So einfach klappt es jedoch nicht mit dem Reset-Knopf. Kaum erleben die getrennten Eheleute die lang ersehnte Wildheit wieder, beginnen sie, ihre Entscheidungen zu hinterfragen.



Die Adaption des gleichnamigen Buchs für die Leinwand wurde von Regisseur und Oscarpreisträger Florian Gallenberger umgesetzt, der für seine Arbeit an Filmen wie "John Rabe" und "Colonia Dignidad" bekannt ist. Die Hauptrollen spielen Christoph Maria Herbst und Christiane Paul, die als Ehepaar Paul und Emilia versuchen, ihre Beziehung und ihr Leben neu zu ordnen. Die Verfilmung bleibt dem humorvollen und zugleich tiefgründigen Ton des Buchs treu und bietet eine unterhaltsame Auseinandersetzung mit den Themen Liebe, Familie und Selbstfindung.