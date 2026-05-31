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"Es ist nur eine Phase, Hase": Bei Paul (Christoph Maria Herbst, li.) und Emilia (Christiane Paul) kriselt es.

Film

Es ist nur eine Phase, Hase

Bei Bestsellerautor Paul Mann ist der Wurm drin. Der Endvierziger spürt allzu deutlich, wie es bei ihm nachlässt: die Kreativität, der Körper, die Libido – das spürt auch seine Frau Emilia.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Sendetermin
21.06.2026
21:45 - 23:25 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Die dreifache Mutter und Synchronsprecherin wünscht sich die Leidenschaft vergangener Zeiten zurück und stürzt sich Hals über Kopf in einen One-Night-Stand mit dem deutlich jüngeren, attraktiven Ruben. Als Paul das mitbekommt, findet er: Zeit für eine Pause!

Ihre drei Kinder – Fe, Bo und Marie – finden es doof, dass Papa auszieht. Während sich Emilia auf Ruben einlässt, fällt Paul endgültig in ein Loch. Sein gleichaltriger Freund Theo rät ihm zu einer deutlich jüngeren Partnerin – er kennt sich da aus. Tatsächlich bietet sich Paul eine unerwartete Chance, denn die hübsche Lehrerin seiner Tochter macht dem Lieblingsautor ihrer Jugend eindeutig verlockende Angebote. So einfach klappt es jedoch nicht mit dem Reset-Knopf. Kaum erleben die getrennten Eheleute die lang ersehnte Wildheit wieder, beginnen sie, ihre Entscheidungen zu hinterfragen.

Die Adaption des gleichnamigen Buchs für die Leinwand wurde von Regisseur und Oscarpreisträger Florian Gallenberger umgesetzt, der für seine Arbeit an Filmen wie "John Rabe" und "Colonia Dignidad" bekannt ist. Die Hauptrollen spielen Christoph Maria Herbst und Christiane Paul, die als Ehepaar Paul und Emilia versuchen, ihre Beziehung und ihr Leben neu zu ordnen. Die Verfilmung bleibt dem humorvollen und zugleich tiefgründigen Ton des Buchs treu und bietet eine unterhaltsame Auseinandersetzung mit den Themen Liebe, Familie und Selbstfindung.

Darsteller

  • Paul Mann - Christoph Maria Herbst
  • Emilia Mann - Christiane Paul
  • Theo - Jürgen Vogel
  • Fe Mann - Emilia Nöth
  • Marie Mann - Bella Bading
  • Bo Mann - Wanja Valentin Kube
  • Eva Schneiderhahn - Jytte-Merle Böhrnsen
  • Ruben Jacobs - Nicola Perot
  • Jonathan - Peter Jordan
  • Heike - Barbara Philipp
  • Dr. Lenz - Cordula Stratmann
  • Magda - Bettina Lamprecht
  • René Güldenberg - Ulrich Tukur
  • Rektor - Heinrich Schafmeister
  • Dr. Fischer - Karen Dahmen
  • Arzthelferin - Nina Vorbrodt
  • Rose - Anna Karolin Berger
  • Zoey - Amrei Haardt
  • Internetdoktor - Daniel Drewes
  • einfühlsamer Männerversteher - Florian Gallenberger
  • Endvierziger - Björn Jung
  • Wachtmeister Jahnke - Jürgen Rißmann
  • Synchronsprecher - Martin Aselmann
  • Regisseurin - Julia Beerhold
  • Nachbarin - Gabriele Schulze

Stab

  • Regie - Florian Gallenberger

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