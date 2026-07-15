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"Emily": Emily (Emma Mackey).

Film

Emily

Emily wächst als Pfarrerstochter im ländlichen Yorkshire auf, wo sie für sonderbar gehalten wird. Wohl fühlt sie sich nur, wenn sie sich schreibend in ihre Fantasiewelt zurückziehen kann.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien , USA 2022
Datum:
Sendetermin
05.08.2026
22:30 - 00:35 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Ihre Geschichten werden als Spinnereien abgetan, Emily soll lieber zum Familienunterhalt beitragen und als Gouvernante arbeiten. Der Druck wächst – bis sie in ihrem Hauslehrer William unerwartet Rückhalt findet und sich eine zarte Nähe entwickelt.

Doch selbst William steht Emilys Leidenschaft für das Schreiben skeptisch gegenüber. Zwischen Anpassung und Selbstentfaltung muss sie ihren eigenen Weg finden – gegen Erwartungen und für ihre Freiheit.

Darsteller

  • Emily Brontë - Emma Mackey
  • William Weightman - Oliver Jackson-Cohen
  • Branwell Brontë - Fionn Whitehead
  • Charlotte Brontë - Alexandra Dowling
  • Anne Brontë - Amelia Gething
  • Patrick Brontë - Adrian Dunbar
  • Tante Branwell - Gemma Jones
  • Tabby - Veronica Roberts
  • Mr. Linton - Gerald Lipkowski

Stab

  • Regie - Frances O'Connor

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