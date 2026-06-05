Ein unmoralisches Angebot

Diana und David sind frisch verheiratet und haben mit dem Bau ihres Traumhauses begonnen. Als das Geld knapp wird, versuchen die beiden ihr Glück in der Spielhölle von Las Vegas. Doch das geht schief. Da taucht der Milliardär John Gage auf und bietet dem Paar eine Million Dollar an - für eine Liebesnacht mit Diana.



Zunächst zögern die beiden, doch das Angebot ist zu verlockend. Schließlich sagen sie zu, doch hinterher plagen David schwere Gewissensbisse, und die Ehe beginnt zu zerbrechen. Diana zieht zu Gage, doch so leicht gibt David nicht auf.