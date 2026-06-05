Film
Ein unmoralisches Angebot
Ein junges Paar gerät durch eine Wirtschaftsflaute in finanzielle Nöte. Als ein Milliardär der Frau eine Million Dollar für eine Liebesnacht verspricht, stürzt die Beziehung in eine Krise.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 1993
- Datum:
- Sendetermin
- 26.06.2026
- 22:25 - 00:20 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Starbesetztes Erotikdrama mit Robert Redford, Demi Moore und Woody Harrelson, gekonnt inszeniert von Adrian Lyne ("9 1/2 Wochen").
Diana und David sind frisch verheiratet und haben mit dem Bau ihres Traumhauses begonnen. Als das Geld knapp wird, versuchen die beiden ihr Glück in der Spielhölle von Las Vegas. Doch das geht schief. Da taucht der Milliardär John Gage auf und bietet dem Paar eine Million Dollar an - für eine Liebesnacht mit Diana.
Zunächst zögern die beiden, doch das Angebot ist zu verlockend. Schließlich sagen sie zu, doch hinterher plagen David schwere Gewissensbisse, und die Ehe beginnt zu zerbrechen. Diana zieht zu Gage, doch so leicht gibt David nicht auf.
Darsteller
- John Gage - Robert Redford
- Diana Murphy - Demi Moore
- David Murphy - Woody Harrelson
- Jeremy - Oliver Platt
- William Shackleford - Seymore Cassel
- Herr Langford - Rip Taylor
- Tagesausflügler - Billy Bob Thornton
- Auction M.C. - Sir Billy Connolly
- Makler - Joel Brooks
- Van Buren - Pierre Epstein
- Drehbuchautor - Danny Zorn
- Drehbuchautor - Kevin West
- David's Freundin - Pamela Holt
Stab
- Regie - Adrian Lyne