Ein Schloss am Wörthersee - Der Film

Schlosshotel am Wörthersee

Quelle: Lisa Film

Lennie Berger (Roy Black) ist mit dem Umbau des Schlosshotels nicht rechtzeitig fertig geworden und sucht verzweifelt Ausweichquartiere. Doch damit ist die neue Chefin des Springer-Reisekonzerns, Krista (Julia Kent) gar nicht einverstanden. Lennies ehemalige Geliebte bürgt, ohne sein Wissen für seine Schulden, um im Schloss in weiterer Folge mitreden zu können. Der berufliche Ärger stresst Lennie so sehr, dass er dabei Freundin Ida (Julia Biedermann) sträflich vernachlässigt und die nach einem Verkehrsunfall in dem reichen französischen Geschäftsmann Andre (Pierre Brice) Trost findet.



Alfredo (Günther Kaufmann) und Beppe (Dan van Husen), zwei finstere Gesellen der Mafia, vermuten bei Ida ein streng geheimes Notizbuch und Lennie steckt wieder einmal in großen Finanzschwierigkeiten, als ihn eine schlimme Nachricht erreicht: Ida ist entführt worden .... Max (Alexander Bouymin), Lennie´s Sohn aus erster Ehe, hat sich in den Sommerferien zum Besuch angesagt. Doch das Auftreten von Max passt so gar nicht zum Stil des zukünftigen Schlossherrn - frech und keck strapaziert der kleine Lausbub die Nerven aller.



Lennie, in Gedanken ganz beim Umbau seines Schlosshotels, wird erst auf seinen Sohn aufmerksam, als dieser in Lebensgefahr gerät und allein in einem Heißluftballon auf eine gefährliche Steilwand zutreibt. Krista Springer (Julia Kent) ist auf dem besten Wege sich in eine Finanzkrise hinein zu manövrieren. Die Rettung könnte mit dem amerikanischen Reisebüromogul Teddy Foreman (Telly Savalas) nahen. Beim Flug lernt Teddy den bekannten Gourmettester David Askyn (Heinz Schimanko), ebenfalls ein Glatzkopf, kennen und schon sind Verwechslungen vorprogrammiert und Teddy spielt munter mit….. Und so nebenher haben auch noch zwei sehr prominente Schauspieler, die "Dallas"-Stars Larry Hagmann und Linda Gray, Velden am Wörthersee als Urlaubsziel auserkoren... (Quelle: Lisa Film)