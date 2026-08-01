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Das Bild zeigt eine Szene aus dem Film "Ein Schloss am Wörthersee". Im Vordergrund befinden sich drei Personen an einem Tisch. Der Mann, der ein rotes Jackett trägt, sitzt am Tisch und hält ein Telefon in der Hand. Neben ihm sitzt eine Frau in einem rosa Pullover, die ihm aufmerksam zuhört. An einem anderen Ende des Tisches steht eine Kellnerin in einer hellen Bluse mit einer schimmernden Weste und serviert ein Getränk. Im Hintergrund ist eine malerische Seenlandschaft zu sehen, die den Wörthersee darstellt, mit grünen Uferbäumen und mehreren Booten, die am Ufer liegen. Einige bunte Gebäude sind ebenfalls sichtbar, darunter ein großes Gebäude mit Türmchen. Die gesamte Szene vermittelt eine gemütliche, sommerliche Atmosphäre.

Film

Ein Schloss am Wörthersee - Der Film

Der charmante Lennie Berger hat von seinem Onkel das Schlosshotel Velden geerbt und will es auf Vordermann bringen. Das stößt bei den Angestellten und der Konkurrenz nicht nur auf Zuspruch.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.08.2026
17:15 - 18:35 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Spielfilm-Zusammenschnitt aus den Folgen der zweiten Staffel der erfolgreichen Kultserie "Ein Schloss am Wörthersee" mit Roy Black in seiner Paraderolle als charmanter Hotelbesitzer Lennie Berger.

Mehr zum Inhalt:

Das Bild zeigt ein historisches Schloss, das als Schlosshotel dient und am Ufer des Wörthersees steht. Die Fassade des Gebäudes ist gelb mit weißen, steinernen Akzenten und wird von Efeu überwuchert. Das Gebäude ist symmetrisch aufgebaut und hat an den Seiten zwei markante Türme mit spitzen Dächern. Vor dem Schloss ist ein Garten angelegt, in dem mehrere Gäste auf Stühlen sitzen. Diese Stühle sind in Orangetönen gehalten. In der Mitte des Gartens befindet sich ein Brunnen. Der Himmel ist klar und blau, was auf einen sonnigen Tag hinweist. Diese Szene vermittelt eine Atmosphäre von Erholung und Luxus.
Schlosshotel am Wörthersee
Quelle: Lisa Film

Lennie Berger (Roy Black) ist mit dem Umbau des Schlosshotels nicht rechtzeitig fertig geworden und sucht verzweifelt Ausweichquartiere. Doch damit ist die neue Chefin des Springer-Reisekonzerns, Krista (Julia Kent) gar nicht einverstanden. Lennies ehemalige Geliebte bürgt, ohne sein Wissen für seine Schulden, um im Schloss in weiterer Folge mitreden zu können. Der berufliche Ärger stresst Lennie so sehr, dass er dabei Freundin Ida (Julia Biedermann) sträflich vernachlässigt und die nach einem Verkehrsunfall in dem reichen französischen Geschäftsmann Andre (Pierre Brice) Trost findet.

Alfredo (Günther Kaufmann) und Beppe (Dan van Husen), zwei finstere Gesellen der Mafia, vermuten bei Ida ein streng geheimes Notizbuch und Lennie steckt wieder einmal in großen Finanzschwierigkeiten, als ihn eine schlimme Nachricht erreicht: Ida ist entführt worden .... Max (Alexander Bouymin), Lennie´s Sohn aus erster Ehe, hat sich in den Sommerferien zum Besuch angesagt. Doch das Auftreten von Max passt so gar nicht zum Stil des zukünftigen Schlossherrn - frech und keck strapaziert der kleine Lausbub die Nerven aller.

Lennie, in Gedanken ganz beim Umbau seines Schlosshotels, wird erst auf seinen Sohn aufmerksam, als dieser in Lebensgefahr gerät und allein in einem Heißluftballon auf eine gefährliche Steilwand zutreibt. Krista Springer (Julia Kent) ist auf dem besten Wege sich in eine Finanzkrise hinein zu manövrieren. Die Rettung könnte mit dem amerikanischen Reisebüromogul Teddy Foreman (Telly Savalas) nahen. Beim Flug lernt Teddy den bekannten Gourmettester David Askyn (Heinz Schimanko), ebenfalls ein Glatzkopf, kennen und schon sind Verwechslungen vorprogrammiert und Teddy spielt munter mit….. Und so nebenher haben auch noch zwei sehr prominente Schauspieler, die "Dallas"-Stars Larry Hagmann und Linda Gray, Velden am Wörthersee als Urlaubsziel auserkoren... (Quelle: Lisa Film)

Darsteller

  • Lennie Berger - Roy Black
  • André Blondeau - Pierre Brice
  • Ulla Wagner - Christine Schubert
  • Thomas Kramer - Hernry van Lyck
  • Malec - Adolf Peichl
  • Resi - Andrea Wicke
  • Josip - Otto Retzer

Stab

  • Regie - Otto Retzer, Horst Kummeth

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