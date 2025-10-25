Der weitere Verlauf seiner Karriere hängt vom Wohlwollen des Filmproduzenten Herwig Steinwein ab, der sich eine ganz eigene Interpretation der Geschehnisse zurechtgelegt hat. Julian findet sich in einem abgekarteten Spiel wieder, in dem es längst nicht mehr um die Wahrheit geht.



Der Kurzfilm „Ein Hoch auf das Mammut“ des Leipziger Filmemachers Toni Heye wurde in Leipzig produziert und gewann 2020 beim „Indie Short Fest“ (Online) den Preis für die beste Regie und für das beste Drehbuch.