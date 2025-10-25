Hauptnavigation

Ein Mann raucht Zigarre.

Ein Hoch auf das Mammut

Der Jungschauspieler Julian sollte überglücklich sein: Er hat die männliche Hauptrolle in einer prestigeträchtigen Kunstfilm-Produktion ergattert. Doch der Druck am Filmset wächst.

25.10.2025
22:30 - 23:00 Uhr

Als Julian seine erste Sexszene drehen soll, bringt diese ihn an seine Grenzen. Außerdem entpuppt sich Regisseur Windebørg als Tyrann, und Co-Darstellerin Francesca fördert mit ihrer selbstbewussten Art Julians Nervosität und Unzulänglichkeiten zutage.

Der weitere Verlauf seiner Karriere hängt vom Wohlwollen des Filmproduzenten Herwig Steinwein ab, der sich eine ganz eigene Interpretation der Geschehnisse zurechtgelegt hat. Julian findet sich in einem abgekarteten Spiel wieder, in dem es längst nicht mehr um die Wahrheit geht.

Der Kurzfilm „Ein Hoch auf das Mammut“ des Leipziger Filmemachers Toni Heye wurde in Leipzig produziert und gewann 2020 beim „Indie Short Fest“ (Online) den Preis für die beste Regie und für das beste Drehbuch.

Darsteller

  • Julian Rosenthal - Tobias Schäfer
  • Herwig Steinwein - Peter Kotthaus
  • Walter Stephan - Wilhelm Müller
  • Francesca Lorenzo - Tanja Bunke
  • Gustav Windebørg - Matthias Harrybye-Brandt
  • Tamara - Eva Löser
  • Dolmetscher - Frédéric Stromenger
  • Rizzo Rossilni - Rainer Meifert

Stab

  • Regie - Toni Heye

