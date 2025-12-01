Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Ein Augenblick Liebe
"Ein Augenblick Liebe": Plakatmotiv: Elsa (Sophie Marceau) und Pierre (François Cluzet) werden sich gleich küssen. Ihre Köpfe sind dicht beieinander, ihre Augen geschlossen.

Film

Ein Augenblick Liebe

Pierre und Elsa lernen sich durch einen gemeinsamen Freund kennen. Auf Anhieb funkt es zwischen den beiden gewaltig, doch es gibt gute Gründe, die gegen eine Affäre sprechen.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2014
Datum:
Sendetermin
29.12.2025
19:00 - 20:15 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Die leidenschaftlichen Gefühle füreinander bleiben jedoch, und das nächste zufällige Aufeinandertreffen lässt nicht lange auf sich warten. – Die Romanze von Lisa Azuelos präsentiert eine ungewöhnlich originelle Liebesgeschichte mit herausragender Besetzung.

Der erfolgreiche Strafverteidiger Pierre ist seit 15 Jahren verheiratet. Mit seiner Frau Anne führt er eine glückliche Ehe, das Paar hat zwei Kinder. Eines Tages nimmt ihn ein Freund mit zu einer Buchpremiere, wo er der Autorin Elsa vorgestellt wird. Vom ersten Moment an fühlen sich beide zueinander hingezogen. Doch es bleibt beim Flirten, sie tauschen noch nicht einmal Telefonnummern aus.

Pierre möchte seine Ehe nicht aufs Spiel setzen, und für Elsa, dreifache Mutter und kurz vor der Scheidung stehend, kommt eine Beziehung mit einem verheirateten Mann nicht infrage. So kehren sie in ihren Alltag zurück, aber die intensive Begegnung wirkt bei beiden nach. Sie können nicht aufhören, aneinander zu denken.

Zwei Wochen später treffen sie sich auf einer Party wieder. Die gegenseitige Anziehung ist noch immer da, aber Pierre ist mit seiner Frau gekommen. Er und Elsa verabreden, auch das nächste Wiedersehen dem Zufall zu überlassen. Doch kann es wirklich gelingen, ein solches Verlangen zu ignorieren und diese starken Gefühle nicht auszuleben?

Lisa Azuelos, Französin marokkanischer Herkunft, begann, ab Mitte der 1990er-Jahre als Drehbuchautorin und Regisseurin zu arbeiten, später auch als Schriftstellerin. Internationale Bekanntheit erlangte sie 2008 durch die Komödie "LOL (Laughing Out Loud)", in der Sophie Marceau ebenfalls die Hauptrolle übernahm. Vier Jahre später inszenierte Azuelos selbst das US-amerikanische Remake ihres Erfolgsfilms mit Demi Moore und Miley Cyrus.

Für "Ein Augenblick Liebe" gelang es der Regisseurin erneut, Sophie Marceau und dazu François Cluzet zu verpflichten, zwei absolute Größen des französischen Films. Außerdem ist Azuelos zum ersten Mal in einer größeren Rolle selbst vor der Kamera zu sehen: Sie spielt Anne, die Ehefrau von Pierre.

Darsteller

  • Elsa - Sophie Marceau
  • Pierre - François Cluzet
  • Anne - Lisa Azuelos
  • Eric - Alexandre Astier
  • Julien - Arthur Benzaquen
  • Marc - Jonathan Cohen
  • Hugo - Niels Schneider

Stab

  • Regie - Lisa Azuelos

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.