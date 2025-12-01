Der erfolgreiche Strafverteidiger Pierre ist seit 15 Jahren verheiratet. Mit seiner Frau Anne führt er eine glückliche Ehe, das Paar hat zwei Kinder. Eines Tages nimmt ihn ein Freund mit zu einer Buchpremiere, wo er der Autorin Elsa vorgestellt wird. Vom ersten Moment an fühlen sich beide zueinander hingezogen. Doch es bleibt beim Flirten, sie tauschen noch nicht einmal Telefonnummern aus.



Pierre möchte seine Ehe nicht aufs Spiel setzen, und für Elsa, dreifache Mutter und kurz vor der Scheidung stehend, kommt eine Beziehung mit einem verheirateten Mann nicht infrage. So kehren sie in ihren Alltag zurück, aber die intensive Begegnung wirkt bei beiden nach. Sie können nicht aufhören, aneinander zu denken.



Zwei Wochen später treffen sie sich auf einer Party wieder. Die gegenseitige Anziehung ist noch immer da, aber Pierre ist mit seiner Frau gekommen. Er und Elsa verabreden, auch das nächste Wiedersehen dem Zufall zu überlassen. Doch kann es wirklich gelingen, ein solches Verlangen zu ignorieren und diese starken Gefühle nicht auszuleben?



Lisa Azuelos, Französin marokkanischer Herkunft, begann, ab Mitte der 1990er-Jahre als Drehbuchautorin und Regisseurin zu arbeiten, später auch als Schriftstellerin. Internationale Bekanntheit erlangte sie 2008 durch die Komödie "LOL (Laughing Out Loud)", in der Sophie Marceau ebenfalls die Hauptrolle übernahm. Vier Jahre später inszenierte Azuelos selbst das US-amerikanische Remake ihres Erfolgsfilms mit Demi Moore und Miley Cyrus.



Für "Ein Augenblick Liebe" gelang es der Regisseurin erneut, Sophie Marceau und dazu François Cluzet zu verpflichten, zwei absolute Größen des französischen Films. Außerdem ist Azuelos zum ersten Mal in einer größeren Rolle selbst vor der Kamera zu sehen: Sie spielt Anne, die Ehefrau von Pierre.