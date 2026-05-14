Film
Die Witwe Clicquot
Die französische Provinz Champagne im frühen 19. Jahrhundert: Nach dem Tod ihres Mannes übernimmt die 27-jährige Barbe-Nicole Clicquot die Leitung der familieneigenen Weinkellerei.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.06.2026
- 20:15 - 21:40 Uhr
Mit Entschlossenheit und Leidenschaft manövriert Clicquot das Unternehmen durch turbulente Zeiten, legt mit Innovationen den Grundstein für die moderne Champagnerherstellung und avanciert mit dem exklusiven Schaumwein ihres Hauses zur "Grande Dame der Champagne".
In dem eindrucksvollen Frauenporträt, das auf dem "New York Times"-Bestseller der Kunsthistorikerin Tilar J. Mazzeo basiert, beleuchtet Thomas Napper das Leben von Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin, die als junge Witwe den Konventionen einer patriarchalischen Gesellschaft trotzte und zu einer der erfolgreichsten Unternehmerinnen aufstieg.
Die Titelrolle übernahm Haley Bennett ("Girl on the Train"), die zudem an der Seite von "Stolz und Vorurteil"-Regisseur Joe Wright sowie Christina Weiss Lurie ("Inside Job") auch als Produzentin fungierte. Weitere Rollen sind mit Sam Riley ("Control"), Tom Sturridge ("Sandman") und "Peaky Blinders"-Star Natasha O'Keeffe besetzt. Für die Musik zeichnete Bryce Dessner von The National verantwortlich.
Darsteller
- Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin - Haley Bennett
- Louis Bohne - Sam Riley
- François - Tom Sturridge
- Anne - Natasha O'Keeffe
- Clementine - Cecily Cleeve
- Philippe - Ben Miles
- Droite - Paul Rhys
- Paquet - Ian Conningham
- Marie-Catherine Clicquot - Phoebe Nicholls
Stab
- Regie - Thomas Napper
- Drehbuch - Erin Dignam, Christopher Monger, Tilar J. Mazzeo