Film
Die weiße Rose
Während des Zweiten Weltkriegs beginnt eine kleine Gruppe von Münchner Studenten, die Entscheidungen und Praktiken der Naziregierung zu hinterfragen. Die Gruppe gründet eine Widerstandszelle.
- Produktionsland und -jahr:
- BRD 1982
- Datum:
- Sendetermin
- 06.11.2026
- 20:15 - 22:15 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
München 1942: Die Studentengruppe Weiße Rose, unter ihnen die Geschwister Scholl, ruft mit Flugblättern zum Widerstand gegen Adolf Hitler und sein Regime auf. Unter Lebensgefahr bringen die Studenten Flugblätter in andere Städte und schreiben nachts Parolen wie "Nieder mit Hitler" an Häuserwände.
Während sich die Schlinge der Gestapo immer enger um die Studenten zieht, knüpfen sie Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen und sogar zu hohen Militärs. Anfang 1943 schlägt die Gestapo zu: Hans und Sophie Scholl werden im Hof der Münchner Universität verhaftet. Der Volksgerichtshof verurteilt sie und weitere Mitglieder der Weißen Rose zum Tode.
Der Spielfilm von Regisseur Michael Verhoeven wurde beim Deutschen Filmpreis 1983 mit zwei Auszeichnungen prämiert und erhielt von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden das Prädikat besonders wertvoll.
Darsteller
- Sophie Scholl - Lena Stolze
- Hans Scholl - Wulf Kessler
- Christoph Probst - Werner Stocker
- Alexander Schmorell - Oliver Siebert
- Willi Graf - Ulrich Tukur
- Prof. Dr. Kurt Huber - Martin Benrath
Stab
- Regie - Michael Verhoeven