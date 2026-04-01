Film
Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen
Um Geld für ihre Familie in der Ukraine zu verdienen, kümmert sich Marija rund um die Uhr um den an Demenz erkrankten Curt und landet im zwischenmenschlichen Minenfeld einer deutschen Familie.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 22.04.2026
- 22:25 - 00:15 Uhr
Curts Tochter Almut fühlt sich von ihrem Vater nicht wertgeschätzt. Curt beginnt, Marija für seine verstorbene Frau Marianne zu halten. Marija lässt sich auf das skurrile Spiel ein und bringt die fragile Dynamik der Familie unfreiwillig durcheinander.
Zurückversetzt in das Lebensgefühl der 1970er-Jahre entwickelt der alte Herr neue Lebensfreude - wäre da nicht auch eine tief vergrabene, schmerzliche Erinnerung.
Emilia Schüle ("Jugend ohne Gott"), Fabian Hinrichs (Franken-"Tatort"), Anna Stieblich ("Türkisch für Anfänger") und Günther Maria Halmer brillieren in dieser klugen Tragikomödie von Nadine Heinze und Marc Dietschreit über einen an Demenz erkrankten Patriarchen, seine ukrainische Pflegerin und seine überforderten Kinder. Durchaus kritisch beleuchtet das Spielfilmdebüt dabei auch den Umgang mit Pflegekräften aus dem Ausland, die oft mit ihrem Lohn in ihrer Heimat die Familie ernähren.
Darsteller
- Marija - Emilia Schüle
- Curt - Günther Maria Halmer
- Philipp - Fabian Hinrichs
- Almut - Anna Stieblich
- Arina - Masha Tokareva
Stab
- Regie - Nadine Heinze, Marc Dietschreit