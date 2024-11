Die Unschuld des Todes

Dabei kommen sie sich immer näher. Doch dem Schicksal können beide nicht entgehen: Kurz darauf erfahren sie Zoës Todeszeitpunkt. Mit aller Macht versucht Zoë, ihren größten Wunsch in die Tat umzusetzen. Haljan will unbedingt mit ihr fliehen – ihre Ziele kollidieren, und letztlich werden sie vom Schicksal eingeholt. Doch beide haben inzwischen gelernt, den Tod zu akzeptieren. Als es so weit ist, ist es Haljan, der zum ersten Mal in seine ihm vorherbestimmte Rolle schlüpft und Zoë in den Tod begleitet.