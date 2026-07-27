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"Die Standesbeamtin" - Die Standesbeamtin Marie Leuenberger als Rahel Hubli fordert von Beat Schlatter als Chef eine Auszeit

Film

Die Standesbeamtin

Rahel ist längst verheiratet und Mutter. Sie hat sich mit ihrem wenig spektakulären Alltag als Gemeindemitarbeiterin und durchschnittliche Standesbeamtin abgefunden.

Produktionsland und -jahr:
Schweiz 2008
Datum:

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Spielfilm

In ihrer Ehe vermisst sie die Leidenschaft und gemeinsame Interessen, die sie mit ihrem Mann Thomas verbinden würden. Ben ist mit seiner Verlobten, der Schauspielerin Tinka Panzer, zu Besuch bei seinem Vater, als er zufällig auf seine Jugendliebe Rahel trifft.

Die beiden verstehen sich sofort wieder und fühlen sich verbunden wie damals. Als sich der mittlerweile erfolgreiche Musiker Ben und seine den Medienrummel gewohnte Verlobte Tinka entschließen, in dem kleinen Städtchen zu heiraten, stoßen zwei Welten aufeinander. Ausgerechnet Rahel soll die Trauung abhalten. Gedrängt von ihrem Chef, dem Gemeindepräsidenten Morger, gibt sich Rahel einverstanden, bei dieser Hochzeit nicht nur die Trauung, sondern auch die gesamten Vorbereitungen zu übernehmen.

Rahel und Ben verbringen während der Vorbereitungen viel Zeit miteinander und erinnern sich an ihre gemeinsame Vergangenheit in der Band und an ihre fast vergessene Liebe. Nicht nur alte Freunde, sondern auch die Arbeitskollegin von Rahel und der Dorfpfarrer sehen in dieser wahren Liebe eine Zukunft. Als Rahel auch noch ihren Mann mit einer anderen erwischt, ist das Chaos perfekt. Nach einem Liebesgeständnis, reiflichen Überlegungen und überlaufenden Herzen entscheidet sich Rahel für ihre Familie und Ben für seine Tinka. So steht das Brautpaar schon bald im Standesamt - vor Rahel. Doch was tun, wenn gerade die falschen zwei ins Boot der Ehe steigen?

Darsteller

  • Rahel - Marie Leuenberger
  • Ben - Dominique Jann
  • Tinka - Oriana Schrage
  • Thomas - Beat Marti
  • Judith - Jennifer Schmid
  • -

Stab

  • Regie - Micha Lewinsky

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