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Film

Die Spionin

1942 steht Sonja Wigert, der größte Filmstar Skandinaviens, ganz oben auf der Liste der Prominenten, die die Deutschen für ihre Propaganda einspannen wollen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.10.2026
22:15 - 23:55 Uhr

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Spielfilm

Doch als sie der Einladung zu einem Empfang von Goebbels nicht nachkommt, wird ihr Vater entführt, um sie unter Druck zu setzen. Sonja lässt sich daraufhin vom schwedischen Geheimdienst als Agentin anwerben.

Als Geliebte von Josef Terboven, dem Reichskommissar für das besetzte Norwegen, sammelt sie Informationen über den Feind. Als auch Terboven Sonja als Privatspionin einsetzt und sie von Oslo nach Stockholm schickt, beginnt für sie ein gefährliches Spiel als Doppelagentin wider Willen.

Darsteller

  • Sonja Wigert - Ingrid Bolsø Berdal
  • Josef Terboven - Alexander Scheer
  • Thorsten Akrell - Rolf Lassgård
  • Andor Gellert - Damien Chapelle
  • Joseph Goebbels - Stefan Sattler

Stab

  • Regie - Jens Jonsson

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