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Film

Die Pyramide des Sonnengottes

1864, während des mexikanischen Bürgerkriegs: Der rücksichtslose Kampf, den Hauptmann Verdoja führt, um in den Besitz des Aztekenschatzes zu gelangen, geht seinem Höhepunkt entgegen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Frankreich , Italien 1965
Datum:
Sendetermin
24.05.2026
18:40 - 20:15 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Auch Josefa, die hinterlistige Mätresse des Grafen Rodriganda, schreckt vor keiner Intrige zurück, um an das Gold zu gelangen. Der deutsche Arzt Dr. Sternau und sein Begleiter Andreas Hasenpfeffer fallen in die Hände der Banditen.

Diese versuchen mit rüden Mitteln, aus dem Gelehrten das Geheimnis um den Aztekenschatz herauszupressen. Aber Dr. Sternau kann entkommen. Er befreit seine Freunde aus dem Labyrinth der Pyramide des Sonnengottes. Als es Verdoja gelingt, bis zum Versteck des Schatzes vorzudringen, wird er mit dem Gold durch einen Erdrutsch verschüttet.

Robert Siodmak (1900 bis 1973) arbeitete mit seinem Bruder Curt Siodmak in den 1920er-Jahren in Deutschland, doch die Nationalsozialisten trieben die Brüder ins amerikanische Exil, wo sich Robert als Thriller-Spezialist und Meister des Film noir etablierte. Zu seinen berühmtesten Werken gehören "Die Wendeltreppe" (1945), "Rächer der Unterwelt" (1946), "Gewagtes Alibi" (1948) sowie der Piratenfilm "Der rote Korsar" (1952) mit Burt Lancaster in der Titelrolle.

Darsteller

  • Dr. Karl Sternau - Lex Barker
  • Graf Alfonso Rodriganda y Sevilla - Gérard Barray
  • Josefa - Michèle Girardon
  • Andreas Hasenpfeffer - Ralf Wolter
  • Rosita Arbellez - Alessandra Panaro
  • Hauptmann Lazoro Verdojao - Rik Battaglia
  • Karja - Theresa Lorca
  • Don Pedro Arbellez - Hans Nielsen
  • Leutnant Potoca - Gustavo Rojo

Stab

  • Regie - Robert Siodmak

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