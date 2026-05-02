Die Outsider: Rebellen ohne Grund

Amerika in den 1960er-Jahren: In der amerikanischen Stadt leben die Wohlhabenden im Süden, die ärmere Bevölkerung im Norden. Die Teenager aus dem Süden werden "Socs" (für Social) genannt. Sie fahren gern in schicken Ford Mustangs in die nördlichen Viertel der Ärmeren, um regelrecht Jagd auf einzelne Teenager zu machen.



Sie schimpfen sie "Greasers" wegen der Pomade in ihren Haaren. Der 14-jährige Teenager Poyboy Curtis, ein Greaser, erinnert sich für seinen Schulaufsatz an die Zeit mit seinen besten Freunden: den älteren und toughen Dallas und den gleichaltrigen Johnny, mit dem er sich am besten versteht. Geld haben sie keines, was sie aber nicht davon abhält, sich trotzdem zu vergnügen.



Als Johnny aus dem Kino kommt, in dem er soeben "Haie der Großstadt" ("The Hustler") mit Paul Newman sah, wird er von einer Gruppe Socs im Mustang verfolgt und schließlich heftig verprügelt. Gerade noch rechtzeitig kommen seine älteren Brüder Darrel und Sodapop sowie weitere Kumpel, ebenfalls alle Greasers wie Two-Bit und Steve, zu Hilfe, um Schlimmeres zu verhindern. Nach dem Tod der Eltern sind die drei Brüder auf sich allein gestellt.



Ponyboys Freund Johnny hatte nicht so viel Glück: Erst kürzlich richteten die Socs ihn übel zu, worunter der sensible Junge sehr leidet. Eines Abends schleichen sich Dallas, Johnny und Ponyboy in ein Autokino. Während sich Dallas sehr rüpelhaft gegenüber zwei jungen Frauen verhält, können Ponyboy und Johnny mit ihrem Charme das Interesse der attraktiven Cherry und ihrer Freundin Marcia wecken. Die sechzehnjährige Cherry und der intelligente Ponyboy verstehen sich auf Anhieb.



Doch Cherry ist eine Socs. Als die Jungs Cherry und Marcia zusammen mit Two-Bit nach dem Kino begleiten, treffen sie auf deren männlicher Freunde, die wütend darüber sind, dass sich ihre Freundinnen mit den Greasers abgeben. Ohne die beiden Frauen und ohne den starken Two-Bit kommt es in der Nacht zu einer weiteren Begegnung zwischen den Socs und den zwei jungen Greasers. Die Socs, immer noch rasend, dass Ponyboy und Johnny ihnen vermeintlich die Frauen ausspannen, versuchen Ponyboy im Brunnen zu ertränken.



Der abermals zusammengeschlagene, traumatisierte Johnny rettet Ponyboy, in dem er einen der Socs niedersticht - den Freund von Cherry. Dallas hilft seinen beiden Freunden, unterzutauchen, während die Polizei nach ihnen sucht. Die Lage spitzt sich immer weiter zu, und allen ist klar: Ein großer Kampf zwischen Socs und Greasers wird unausweichlich.



Francis Ford Coppolas Kultfilm von 1983 über rivalisierende Jugendgangs zählt zu den eindrucksvollsten Werken des Regisseurs. Mise-en-Scene und Kamera (Stephen H. Burum "The Untouchables – Die Unbestechlichen", "Mission: Impossible") lassen den Zuschauer visuell überwältigend in eine amerikanische Vorstadt in den 1960er-Jahren eintauchen.



"Die Outsider" basiert auf dem Jugendbuch-Bestseller von Susan E. Hinton aus dem Jahr 1967 und gilt als der erste "Brat Pack"-Film, in dem viele damals noch unbekannte junge Schauspieler in ihren ersten Rollen zu sehen sind, darunter C. Thomas Howell ("E.T. – Der Außerirdische", "Die rote Flut"), Rob Lowe ("Class", "The West Wing"), Emilio Estevez ("The Breakfast Club", "St. Elmo's Fire – Die Leidenschaft brennt tief"), Matt Dillon ("Rumble Fish", "Verrückt nach Mary", "L.A. Crash"), Ralph Macchio ("Karate Kid", "Cobra Kai") sowie Tom Cruise ("Top Gun", "Geboren am 4. Juli", die Mission Impossible-Reihe, "Jerry Maguire – Spiel des Lebens"), Patrick Swayze ("Dirty Dancing", "Ghost – Nachricht von Sam", "Gefährliche Brandung"), und Diane Lane ("Untreu", "Unter der Sonne der Toskana"). Coppolas Film war der Durchbruch für viele dieser Schauspieler.