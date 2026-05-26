Die Nacht der Verlorenen

Bachmanns Gedicht wirft seine Schatten ins Heute. Schauspielerin Thea Ehre.

Quelle: ORF/ORF 3sat/Anna Hawliczek

Auch seine Nachbarin Lisa befindet sich im Übergang, dem sie in einem nächtlichen Ritual begegnet. In ihrem Wohnzimmer hat sie Stühle aufgereiht, darauf Kleidung: ein Partygirl, ein Schuljunge, ein Manager, eine Großmutter. Mit dieser Familienaufstellung befragt Lisa ihre Identität. In ihrer alten Bubenschultasche findet sie ein Spielzeugauto und ein Prinzessinnen-Diadem.



Lisa wusste schon immer, wer sie sein wollte, nur war ihr Weg dorthin schwieriger. „Was wirfst du mir noch vor?“, fragt sie mit Bachmanns Worten den Stuhlkreis ihrer Nächsten. Und wenn um Punkt 1.31 Uhr aus der Bluetooth-Box „Midnight City“ von M83 erklingt und Lisa vor Glück tanzt, ist sie der freieste Mensch der Welt. Shootingstar Thea Ehre ist diese Rolle nah, auch sie geht den Weg einer Transition.