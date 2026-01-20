Hauptnavigation

Das Bild zeigt drei Jugendliche, die auf einer schwimmenden Plattform im Wasser liegen. Von links nach rechts ist ein Mädchen mit kurzen, pinken Haaren und einem Bikinioberteil in hellrosa zu sehen, sie hat ihre Augen geschlossen und liegt entspannt. Neben ihr befindet sich ein Junge mit schulterlangen, dunklen Haaren, der nackt von der Taille nach oben zu sehen ist, seine Körperhaltung ist locker und er hält die Hand des Mädchens. Der dritte Jugendliche, ebenfalls ein Junge, hat kurze, blonde Haare und trägt eine kurze Badehose mit einem karierten Muster in Blau und Grün. Er liegt mit geschlossenen Augen und einer entspannten Haltung auf der Plattform. Der Hintergrund zeigt dunkles Wasser, und die Sonne scheint, was eine warme, sommerliche Atmosphäre schafft.

Die Mitte der Welt

Als der 17-jährige Phil aus dem Sprachcamp zurückkommt, scheint zwischen seiner Mutter und seiner Zwillingsschwester etwas vorgefallen zu sein, über das beide nicht sprechen. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2016
Datum:
Sendetermin
28.02.2026
23:15 - 01:00 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Das Bild zeigt zwei jugendliche Personen in einer modernen, hellen Küche. Die Wände sind in einem neutralen Farbton gehalten, und es gibt weiße Küchenschränke sowie eine Spüle und Kochstelle im Hintergrund. Die männliche Person, die rechts steht, hat blondes, leicht gewelltes Haar und trägt ein gestreiftes T-Shirt. Der Gesichtsausdruck ist lächelnd und jugendlich ausgelassen. Die weibliche Person, die links steht, hat kräftig gefärbte, pinke Haare und trägt einen grünen Kapuzenpullover über einem orangenen Oberteil. Beide haben sichtbare bunte Streusel auf ihren Gesichtern verteilt, als ob sie gerade ein Spiel oder eine lustige Aktivität gemacht hätten. Sie ziehen die Zunge heraus und lachen, während sie ein Selfie machen. Das Bild vermittelt eine fröhliche und unbeschwerte Atmosphäre, die die Leichtigkeit des Lebens in der Jugend widerspiegelt.
Louis Hofmann (Phil), Svenja Jung (Kat).
Quelle: Prisma Film

Schicht für Schicht beginnt er, die Vergangenheit zu entdecken. Gleichzeitig stürzt er sich mit weitaus mehr Kraft und Mut in eine Affäre mit dem geheimnisvollen Neuen in der Schule. - Humorvolle Coming-of-Age-Geschichte und zugleich eine Parabel über das Leben.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman von Andreas Steinhöfel aus dem Jahr 1998, der mit dem Buxtehuder Bullen ausgezeichnet wurde und für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert war.

Darsteller

  • Phil - Louis Hofmann
  • Glass - Sabine Timoteo
  • Dianne - Ada Philine Stappenbeck
  • Tereza - Inka Friedrich
  • Nicholas - Jannik Schümann
  • Kat - Svenja Jung
  • Pascal - Nina Proll

Stab

  • Regie - Jakob M. Erwa

