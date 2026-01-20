Film
Die Mitte der Welt
Als der 17-jährige Phil aus dem Sprachcamp zurückkommt, scheint zwischen seiner Mutter und seiner Zwillingsschwester etwas vorgefallen zu sein, über das beide nicht sprechen. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Österreich 2016
- Datum:
- Sendetermin
- 28.02.2026
- 23:15 - 01:00 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Schicht für Schicht beginnt er, die Vergangenheit zu entdecken. Gleichzeitig stürzt er sich mit weitaus mehr Kraft und Mut in eine Affäre mit dem geheimnisvollen Neuen in der Schule. - Humorvolle Coming-of-Age-Geschichte und zugleich eine Parabel über das Leben.
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman von Andreas Steinhöfel aus dem Jahr 1998, der mit dem Buxtehuder Bullen ausgezeichnet wurde und für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert war.
Darsteller
- Phil - Louis Hofmann
- Glass - Sabine Timoteo
- Dianne - Ada Philine Stappenbeck
- Tereza - Inka Friedrich
- Nicholas - Jannik Schümann
- Kat - Svenja Jung
- Pascal - Nina Proll
Stab
- Regie - Jakob M. Erwa