Film
Die Kinder der Seidenstraße
Der britische Reporter George Hogg wird 1937 in den Fernen Osten entsandt, um über den Japanisch-Chinesischen Krieg zu berichten. Er fällt in die Hände der Besatzer und soll exekutiert werden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 09.08.2026
Der kommunistische Partisan Jack Chen rettet George im letzten Moment vor der Enthauptung. Gemeinsam begeben sich die beiden auf die Flucht. Dabei lernt George die amerikanische Sanitäterin Lee kennen. Sie überredet George, sich um verwahrloste Waisenkinder zu kümmern.
Der britische Reporter George Hogg wird 1937 in den Fernen Osten entsandt, um über den Japanisch-Chinesischen Krieg zu berichten. Der junge Heißsporn, von den Einheimischen "Ho Ke" genannt, tritt zunächst als Draufgänger in Erscheinung. Als er zufällig Zeuge eines japanischen Massakers an chinesischen Zivilisten wird, wandelt sich der Abenteurer jedoch zu einem ernsten Mann.
Die Bilder wehrloser Menschen, niedergeschossen vor seinen Augen, brennen sich ihm ein. Der Auftrag wird immer mehr zum traumatischen Erlebnis, denn Hogg fällt mitsamt Reportage-Fotos in die Hände der Besatzer und soll als vermeintlicher Spion exekutiert werden.
Erst im letzten Moment rettet der kommunistische Partisan Jack Chen ihn vor der Enthauptung. Auf der Flucht treffen die beiden die amerikanische Sanitäterin Lee Pearson, die Hogg zu einem halb verfallenen Schulgebäude führt. Dort leben 60 verwahrloste Kriegswaisen, um die er sich kümmern soll.
Widerwillig lässt sich der Fremdling auf diese Aufgabe ein, die ihn unerwartet zum Helden werden lässt: Um den sicheren Tod der Kinder zu verhindern, die von den nationalchinesischen Truppen Chiang Kai-sheks zwangsrekrutiert werden sollen, beschließt Hogg, die Waisen gemeinsam mit Chen und Lee in Sicherheit zu bringen. Vor der Kinderkarawane liegt ein über 1000 Kilometer langer Gewaltmarsch entlang der Seidenstraße.
Regisseur Roger Spottiswoode ("Unter Feuer", "Air America" und "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie") schuf ein politisch tiefgehendes Historiendrama, das durch grandiose Landschaftsaufnahmen der Wüste Gobi und anderer exotischer Orte Chinas zu einem bildgewaltigen Erlebnis wird. Aufwendig inszeniert, mit über 1000 Statisten, beruht das Epos auf einer wahren Begebenheit, welches in der Besetzung ebenso beeindruckt. Neben Jonathan Rhys Meyers ("Die Tudors", "Match Point") als George Hogg spielen die chinesischen Stars Yun-Fat Chow ("Tiger & Dragon", "Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt") und Michelle Yeoh ("Tiger & Dragon").
Besetzung
- George Hogg - Jonathan Rhys Meyers
- Lee Pearson - Radha Mitchell
- Jack Chen - Yun-Fat Chow
- Madame Wang - Michelle Yeoh
- Barnes - David Wenham
- Shi-Kai - Guang Li
- Lo San - Shuyuan Jin
Stab
- Regie - Roger Spottiswoode
- George Hogg - Jonathan Rhys Meyers
- Lee Pearson - Radha Mitchell
- Jack Chen - Yun-Fat Chow
- Madame Wang - Michelle Yeoh
- Barnes - David Wenham
- Shi-Kai - Guang Li
- Lo San - Shuyuan Jin
- Regie - Roger Spottiswoode