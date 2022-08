Jules lebt in New York. Ihr bester Kumpel ist ihr schwuler Freund George. Jules, die eigentlich Julianne heißt, hatte schon einmal einen besten Freund, Michael. In einer Nacht in Tucson, Arizona, hatten sich die beiden ein Versprechen gegeben: Sollten sie mit 28 Jahren beide nicht verheiratet sein, würden sie einander ehelichen. Jules steht nun kurz davor, das besagte Alter zu erreichen, und Michael will sie telefonisch in einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Jules vermutet, er wolle ihr einen Antrag machen. Doch dann erfährt Jules, dass Michael in wenigen Tagen die reiche Kim heiraten wird, die er erst kurz zuvor kennengelernt hat.



Jules reist nach Chicago mit dem Ziel, die Hochzeit, die bereits in vier Tagen stattfinden soll, zu sabotieren. Dabei ist es auch für sie nicht zu übersehen, dass Kim und Michael sich wirklich lieben. Nicht alle Aktionen, die Jules anleiert, werden daher zum Erfolg – manche feuern auf sie zurück. Verzweifelt lässt sie zu ihrer Unterstützung sogar George aus New York anreisen. Doch auch der kann nicht wirklich helfen und gibt ihr den Rat, sich zurückziehen.



Just in dem Moment ist eine von Jules' kleinen Intrigen erfolgreich, ohne dass sie es wirklich wollte. Zwischen Michael und Kim kommt es zum großen Krach. Aber das ist noch nicht das Ende des viertägigen Hochzeitsmarathons, der schließlich für Michael doch noch vor dem Altar endet. Jules oder Kim – das ist hier die Frage.



"Pretty Woman" Julia Roberts verliert nie ihren Charme, selbst wenn sie – wie hier – kleine Intrigen inmitten eines Star-Ensembles spinnt. "Die Hochzeit meines besten Freundes" gehört zu den bekanntesten romantischen Komödien Hollywoods.