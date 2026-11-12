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"Die Hochzeit meines besten Freundes": Jules (Julias Roberts) und George (Rupert Everett) sitzen im Diner nebeneinander. Er ist ganz nah an sie herangerückt, hat seinen Arm um ihre Schultern gelegt und spricht mit ihr.

Film

Die Hochzeit meines besten Freundes

Jules ist in ihren besten Freund Michael verliebt. Blöd nur, dass Michael seine Hochzeit plant – mit Kim, nicht mit Jules. Jules reist nach Chicago, um Michaels Hochzeit zu sabotieren.

Produktionsland und -jahr:
USA 1997
Datum:
Sendetermin
27.12.2026
20:15 - 21:50 Uhr

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Spielfilm

George, Jules' schwuler Freund, unterstützt zeitweilig ihre aberwitzigen Bemühungen, Michael davon zu überzeugen, dass sie die einzig Richtige für ihn ist. – Julia Roberts und Cameron Diaz glänzen in diesem Klassiker unter den romantischen Komödien als Rivalinnen.

Jules lebt in New York. Ihr bester Kumpel ist ihr schwuler Freund George. Jules, die eigentlich Julianne heißt, hatte schon einmal einen besten Freund, Michael. In einer Nacht in Tucson, Arizona, hatten sich die beiden ein Versprechen gegeben: Sollten sie mit 28 Jahren beide nicht verheiratet sein, würden sie einander ehelichen.

Jules steht nun kurz davor, das besagte Alter zu erreichen, und Michael will sie telefonisch in einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Jules vermutet, er wolle ihr einen Antrag machen. Doch dann erfährt Jules, dass Michael in wenigen Tagen die reiche Kim heiraten wird, die er erst kurz zuvor kennengelernt hat.

Mit dem Ziel, die Hochzeit, die bereits in vier Tagen stattfinden soll, zu sabotieren, reist Jules nach Chicago. Dabei ist es auch für sie nicht zu übersehen, dass Kim und Michael sich wirklich lieben. Nicht alle Aktionen, die Jules anleiert, werden daher zum Erfolg – manche feuern auf sie zurück. Verzweifelt lässt sie zu ihrer Unterstützung sogar George aus New York anreisen. Doch auch der kann nicht helfen und gibt ihr den Rat, sich zurückzuziehen.

Just in dem Moment ist eine von Jules' kleinen Intrigen erfolgreich, ohne dass sie es wirklich wollte. Zwischen Michael und Kim kommt es zum großen Krach. Aber das ist noch nicht das Ende des viertägigen Hochzeitsmarathons, der schließlich für Michael doch noch vor dem Altar endet. Aber mit wem?

"Pretty Woman" Julia Roberts verliert nie ihren Charme, selbst wenn sie – wie hier – kleine Intrigen inmitten eines Star-Ensembles spinnt. "Die Hochzeit meines besten Freundes" gehört zu den bekanntesten romantischen Komödien Hollywoods.

Darsteller

  • Julianne Potter - Julia Roberts
  • Michael O'Neal - Dermot Mulroney
  • Kimberly Wallace - Cameron Diaz
  • George Downes - Rupert Everett
  • Walter Wallace - Philip Bosco
  • Joe O'Neal - M. Emmet Walsh
  • Samantha Newhouse - Rachel Griffiths
  • Isabelle Wallace - Susan Sullivan

Stab

  • Regie - P. J. Hogan

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