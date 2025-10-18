Film
Die Grundschullehrerin
Florence ist Grundschullehrerin aus Leidenschaft. Während sie alles gibt, um ihren Schülern den Weg in eine glückliche und erfolgreiche Zukunft zu ebnen, sieht es privat chaotisch aus.
- Produktionsland und -jahr:
- Frankreich 2016
- Datum:
- Sendetermin
- 18.10.2025
- 23:10 - 00:55 Uhr
Alleinerziehend, fehlt ihr häufig die Zeit für ihren Sohn, der darum zu seinem Vater ziehen will. Als zudem der kleine Sacha, ein Kind aus schwierigen Verhältnissen, in ihre Klasse kommt und ihre volle Aufmerksamkeit fordert, muss Florence einen alternativen Weg finden.
Darsteller
- Florence - Sara Forestier
- Mathieu - Vincent Elbaz
- Sacha - Ghillas Bendjoudi
- Monsieur Sabatier - Patrick D'Assumcao
- Madame Duru - Guilaine Londez
- Marlène Peillard - Olivia Côte
Stab
- Regie - Hélène Angel