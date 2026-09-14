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Das Bild zeigt zwei Personen in Nahaufnahme. Eine Frau mit dunklem, schulterlangem Haar trägt einen auffälligen Kragen und schaut ernst. Neben ihr steht ein Mann mit einem ernsten Gesichtsausdruck.

Film

Die Gottesanbeterin

Als Ehemann Nummer eins Trixis Liebe zur Rennbahn nur über seine Leiche gestatten will, nimmt sie ihn beim Wort. - Christiane Hörbiger in ihrer Glanzrolle als Männer mordende Trixi Jancik.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2001
Datum:
Sendetermin
24.10.2026
23:10 - 00:40 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Mit einer Serie von Giftmorden und anschließenden Erbschaften ebnet Trixi sich den Weg zu Glück und Wohlstand, bis am Ende gar die große Liebe winkt. Zumindest deutet alles darauf hin.

Mehr zum Inhalt:

Das Bild zeigt eine festliche Szene vor einer Treppe, bei der eine Frau in einem Brautkleid mit einem Blumenstrauß strahlt. Neben ihr steht ein Mann im Anzug, während eine Menschenmenge feiert und Konfetti wirft.
Klaus Ofczarek (Siggi Jancik), Christiane Hörbiger (Trixi Jancik).
Quelle: Allegro Film

Die Mutter und Ehefrau Trixi Jancik führt ein Doppelleben. Daheim ist sie die ruhige und genügsame Gattin, aber wenn sie die schwarze Perücke aufsetzt, geht sie ihrer Leidenschaft für das Wetten auf der Rennbahn nach. Hier verspielt sie das Haushaltsgeld und träumt von einem besseren Leben.

Ein normaler Streit zu Hause lässt die Situation eskalieren und Trixi mischt ihrem Mann tödliche Medikamente in einen Cocktail. Nun genießt sie ihre Freiheit, doch das Geld ist bald aufgebraucht.

Eine reiche Bekanntschaft aus dem Internet bringt die Erlösung, allerdings ist bald wieder alles beim Alten. Trixi greift wieder zur Medikamentenflasche. Doch bald meldet sich ihr früherer Nachbar Karli, der ihr auf die Schliche gekommen ist und einen Anteil will.

Der Film basiert auf realen Begebenheiten, dem Fall der Giftmörderin Elfriede Blauensteiner.

Darsteller

  • Trixi Jancik - Christiane Hörbiger
  • Julius Quellenreich - Udo Kier
  • Ulrich Stein - Jan Niklas
  • Karli Köcker - Peter Faerber
  • Isi Köcker - Ursula Koban
  • Heli Jancik - Simon Schwarz
  • Siggi Jancik - Klaus Ofczarek

Stab

  • Regie - Paul Harather

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