Film
Die Gottesanbeterin
Als Ehemann Nummer eins Trixis Liebe zur Rennbahn nur über seine Leiche gestatten will, nimmt sie ihn beim Wort. - Christiane Hörbiger in ihrer Glanzrolle als Männer mordende Trixi Jancik.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2001
- Datum:
- Sendetermin
- 24.10.2026
- 23:10 - 00:40 Uhr
Mit einer Serie von Giftmorden und anschließenden Erbschaften ebnet Trixi sich den Weg zu Glück und Wohlstand, bis am Ende gar die große Liebe winkt. Zumindest deutet alles darauf hin.
Mehr zum Inhalt:
Die Mutter und Ehefrau Trixi Jancik führt ein Doppelleben. Daheim ist sie die ruhige und genügsame Gattin, aber wenn sie die schwarze Perücke aufsetzt, geht sie ihrer Leidenschaft für das Wetten auf der Rennbahn nach. Hier verspielt sie das Haushaltsgeld und träumt von einem besseren Leben.
Ein normaler Streit zu Hause lässt die Situation eskalieren und Trixi mischt ihrem Mann tödliche Medikamente in einen Cocktail. Nun genießt sie ihre Freiheit, doch das Geld ist bald aufgebraucht.
Eine reiche Bekanntschaft aus dem Internet bringt die Erlösung, allerdings ist bald wieder alles beim Alten. Trixi greift wieder zur Medikamentenflasche. Doch bald meldet sich ihr früherer Nachbar Karli, der ihr auf die Schliche gekommen ist und einen Anteil will.
Der Film basiert auf realen Begebenheiten, dem Fall der Giftmörderin Elfriede Blauensteiner.
Darsteller
- Trixi Jancik - Christiane Hörbiger
- Julius Quellenreich - Udo Kier
- Ulrich Stein - Jan Niklas
- Karli Köcker - Peter Faerber
- Isi Köcker - Ursula Koban
- Heli Jancik - Simon Schwarz
- Siggi Jancik - Klaus Ofczarek
Stab
- Regie - Paul Harather