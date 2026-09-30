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Ein älteres Paar blickt sich lächelnd an.

Film

Die Frau des Nobelpreisträgers

Der amerikanische Schriftsteller Joe Castleman bekommt mitten in der Nacht einen langersehnten Anruf: Die Schwedische Akademie hat ihn als Literaturnobelpreisträger ausgewählt!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.10.2026
23:30 - 01:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Seine Frau Joan sieht darin auch die Anerkennung ihres Lebenswerks an seiner Seite, für das sie einst als hochbegabte Nachwuchsautorin eigene Ambitionen zurückgestellt hat. Schließlich beginnt Joan, ihr gemeinsames Leben mit Joe infrage zu stellen.

Zusammen mit Joan und Sohn David, der sich bei seinem ersten Roman schwertut, in die übergroßen Fußstapfen des weltberühmten Vaters zu treten, reist Joe Castleman nach Stockholm, um die begehrte Auszeichnung in Empfang zu nehmen. An ihre Fersen heftet sich der aufdringliche Nathanial Bone, der eine unautorisierte Biografie über den Schriftsteller schreiben will.

Der investigative Autor weiß um die zahlreichen Affären des gefeierten Literaten, hat aber eine noch größere Enthüllungsstory im Auge. Mit gezielten Sticheleien versucht er, Joan ein Familiengeheimnis zu entlocken, das die Literaturwelt schon bald erschüttern würde. Nach außen hin bleibt Joan wie gewohnt loyal. Doch während die Vorbereitungen für die Verleihung des Nobelpreises laufen, beginnt sie, ihr gemeinsames Leben mit Joe infrage zu stellen.

Für ihre herausragende schauspielerische Leistung wurde Glenn Close 2019 für den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert und erhielt den Golden Globe Award 2019 in der gleichen Kategorie. Nuanciert verkörpert sie Joan Castleman, die es nach Jahrzehnten im Schatten ihres von Jonathan Pryce gespielten Mannes leid ist, dass ihr Anteil an seinem Werk untergeht. Regisseur Björn Runge inszeniert die Titelfigur in dem Kinodrama jedoch nicht als Opfer, sondern zeigt das Innenleben einer literarischen Symbiose, bei der ihr immer weniger vom Erfolg bleibt. Bei den Rückblenden wird Joan von Annie Starke dargestellt, der Tochter von Glenn Close.


Besetzung


  • Joan Castleman - Glenn Close
  • Joe Castleman - Jonathan Pryce
  • David Castleman - Max Irons
  • Nathanial Bone - Christian Slater
  • Der junge Joe - Harry Lloyd
  • Die junge Joan - Annie Starke
  • Elaine Mozell - Elizabeth McGovern
  • Walter Bark - Johan Widerberg
  • Linnea - Karin Franz Körlof
  • Hal Bowman - Richard Cordery

Stab


  • Regie - Björn Runge

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