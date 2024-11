Die Faust im Nacken

Hoboken, New Jersey, in den 1950er-Jahren: Auf den Docks von New York herrscht die korrupte Hafenarbeitergewerkschaft, die sich mehr um ihr eigenes Wohl kümmert als um die Interessen der Arbeiter. Einer von ihnen, Terry Malloy, ein ehemaliger Boxer, erledigt für den Gewerkschaftsboss Johnny Friendly kleine schmutzige Aufträge. Als einer seiner Freunde es wagt, bei der Polizei gegen Friendly auszusagen, muss Terry ihn in einen Hinterhalt locken und wird dadurch ungewollt mitschuldig an dessen Tod. Denn Friendlys Männer werfen den unbequemen Zeugen kurzerhand aus dem Fenster.



Durch die brutale Tat nachdenklich geworden, geht Terry zu Pater Barry, der schon lang dazu aufruft, die Verantwortlichen bei der Polizei anzuzeigen. Die Schwester des Getöteten, Edie, ist ebenfalls dort. Als die beiden nach der Versammlung vor den Schlägern der Gewerkschaft fliehen, bahnt sich eine zerbrechliche Liebe an. Doch obwohl Terry Edie helfen will, die Mörder ihres Bruders dingfest zu machen, braucht es erst zwei weitere Tote - darunter auch seinen eigenen, für die Gewerkschaft arbeitenden Bruder -, bevor Terry seine Loyalität aufgibt und zur Polizei geht.