Die Elixiere des Teufels

Der Kapuzinermönch Medardus wird zum Kurator der Reliquienkammer im Bamberger Kloster ernannt. Dort entdeckt er eine Hinterlassenschaft des Heiligen Antonius.

Datum:
Sendetermin
24.01.2026
22:40 - 00:30 Uhr

Es handelt sich um eine geheimnisvolle Flasche mit einer Flüssigkeit, angeblich das Elixier des Teufels. Medardus erliegt der Versuchung, davon zu kosten – woraufhin die dunklen Seiten seiner Seele von ihm Besitz ergreifen.

Als sich die junge Baronesse Aurelie in Medardus verliebt und der Prior von der sich anbahnenden Romanze erfährt, schickt er den Mönch auf eine Reise nach Rom zum Papst. Doch der Weg dorthin wird zu einer Höllenfahrt, denn sein dunkles Alter Ego folgt Medardus wie ein Schatten, und bald werden ihm schreckliche Verbrechen zur Last gelegt.

Darsteller

  • Medardus - Dieter Laser
  • Aurelie - Sylvia Manas
  • Peter Schönfeld - Peter Brogle
  • Prior Lenardus - Rudolf Fernau
  • Euphemie - Christine Buchegger
  • Pater Cyrill - Karl-Maria Schley
  • Spiridon - Martin Rosen
  • Papst - Heinrich Schweiger
  • der Violette - Michael Kroecher
  • Dominikaner-Priester - Horst Frank

Stab

  • Regie - Manfred Purzer

