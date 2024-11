Der Trapper Jim Deakins lernt unter ungünstigen Umständen den Abenteurer Boone Caudill kennen. Doch nach einer Prügelei werden die beiden Freunde und ziehen gemeinsam nach St. Louis, um Boones Onkel Zepp zu suchen. Zusammen mit dem französischen Pelzhändler Jourdonnais heuern sie eine Mannschaft an und fahren mit einem Kielboot den Missouri hinauf, um im Gebiet der Schwarzfußindianer Pelze einzuhandeln. Mit ihnen zieht die Häuptlingstochter Teal Eye, genannt Vogelauge, in die sich Deakins und Boone verlieben. Die Gruppe wird von Leuten einer Pelzgesellschaft verfolgt, die in diesem Gebiet den Pelzhandel monopolisieren will. Bei einem Überfall der skrupellosen Gangster wird Teal Eye entführt.



Vor dem Hintergrund der grandiosen Naturkulisse des Grand-Teton-Nationalparks erzählt der Film auf humorvolle und zugleich komplexe Weise die Geschichte einer unerschütterlichen Männerfreundschaft. Kirk Douglas, der auf der Berlinale 2001 seinen Goldenen Ehrenbär bekam, und Arthur Hunnicutt, der Onkel Zepp spielt, füllen ihre Rollen mit amüsanten Details.



"Der weite Himmel" war der zweite Western des berühmten Regisseurs Howard Hawks. Ähnlich wie "Red River" (1948) ist es die epische Geschichte einer Reise durch ein gefährliches, unbekanntes Territorium. In dem spannenden, unterhaltsamen Film korrigierte Hawks das damals noch vorherrschende Klischee der Indianer. Die Story ist inspiriert von der historisch verbürgten Lewis-und-Clark-Expedition und dem Schicksal der schönen Indianerin Sacajawea - einer Häuptlingstochter, die mit einem französischen Pelzhändler verheiratet war, der sie zuvor von feindlichen Indianern gekauft hatte.