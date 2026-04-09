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DER SCHUT: Der Abenteurer Kara Ben Nemsi (Lex Barker) ist gerade auf seinem Pferd unterwegs durch das Land der Skipetaren.

Film

Der Schut

Im Land der Skipetaren will sich Kara Ben Nemsi mit dem abenteuerlichen Lord Sir Lindsay und dessen Diener treffen. Der berüchtigte Schut, der die Region tyrannisiert, durchkreuzt ihre Pläne.

Produktionsland und -jahr:
BRD , Frankreich , Italien 1964
Datum:
Sendetermin
25.05.2026
18:25 - 20:15 Uhr

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Spielfilm

Hollywood-Regisseur Robert Siodmak inszenierte diesen farbenprächtigen Film nach Motiven von Karl May. Als exotische Kulisse diente die Landschaft Montenegros mit ihren bizarren und abwechslungsreichen Gebirgsformationen.

Dort lauern die Ganoven um den Schut. Auch die schöne Tschita befindet sich in der Gewalt des Schuts. Nach der Entführung eines befreundeten Händlers beginnt sich Kara Ben Nemsi für die Schut-Bande zu interessieren. Unterstützung erhält er von seinem treuen, aber tollpatschigen Diener Hadschi Halef Omar. Zusammen mit Annette, der Frau des entführten Händlers, nehmen sie mutig die Verfolgung des geheimnisvollen Schuts auf. Nach manchem Rückschlag, harten Gefechten und mit dem nötigen Glück gelingt es ihnen schließlich, den dubiosen Teppichhändler Nirwan als Schut zu enttarnen. In einer Schlucht endet die Verfolgungsjagd.

Robert Siodmak, Sohn eines Leipziger Bankiers und jüdischer Abstammung, drehte zunächst in Deutschland Filme. 1933 floh er vor den Nationalsozialisten nach Paris, 1940 in die Vereinigten Staaten. Sein berühmtester Film ist der klassische Thriller "Die Wendeltreppe" ("The Spiral Staircase", 1945).

Darsteller

  • Kara Ben Nemsi - Lex Barker
  • Hadschi Halef Omar - Ralf Wolter
  • Tschita - Marie Versini
  • Annette - Marianne Hold
  • Lord Lindsay - Dieter Borsche
  • Archibald - Chris Howland
  • Nirwan - Rik Battaglia

Stab

  • Regie - Robert Siodmak

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