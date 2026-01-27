Film
Der Rausch
Lebt es sich besser mit einem Alkohol-Dauerpegel von 0,5 Promille? Ob diese gewagte These eines bekannten Psychologen stimmt, möchte der ausgebrannte Geschichtslehrer Martin herausfinden.
- Produktionsland und -jahr:
- Dänemark 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 14.02.2026
- 23:15 - 01:05 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Er beginnt zusammen mit seinen befreundeten Kollegen Tommy, Nikolaj und Peter ein riskantes Experiment.
Während die Schuldirektorin von ihrer Lehrerschaft eine abstinente Vorbildfunktion einfordert, um das ausschweifende Trinkverhalten der Oberstufe einzudämmen, setzt das Quartett heimlich auf einen genau dosierten "Pegel" – und zwar schon vor der ersten Stunde!
Tatsächlich erwachen in Martin längst verloren geglaubte Energien. Plötzlich begeistert sein Unterricht sogar die meuternde Abschlussklasse. Auch Martins Frau Amalie, die sich innerlich von ihm längst verabschiedet hat und ihre Ehe nur noch den beiden Söhnen zuliebe aufrechterhält, erlebt Martin so mitreißend wie früher.
Seine Kollegen machen ebenfalls zunächst nur gute Erfahrungen. Von dem anfänglichen Erfolg berauscht, schlägt der Initiator Peter vor, bei dem Experiment einen Schritt weiterzugehen: Vielleicht ist mit einem individuell höheren Pegel für jeden "noch mehr" drin? Nun entfaltet der Alkohol jedoch seine bittere Note.
Der dänische Film führt zu den Abgründen eines Trinkexperiments, das in "Der Rausch" leichtfüßig und vielversprechend beginnt. Starschauspieler Mads Mikkelsen brilliert in der Hauptrolle der weltweit erfolgreichen Tragikomödie, die zahlreiche Filmpreise gewann und als bester fremdländischer Spielfilm mit dem Oscar prämiert wurde.
Besetzung
- Martin - Mads Mikkelsen
- Tommy - Larsen Thomas Bo
- Peter - Lars Ranthe
- Nikolaj - Magnus Millang
- Anika - Maria Bonnevie
- Amalie - Helene Reingaard Neumann
Stab
- Regie - Thomas Vinterberg