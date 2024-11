Der Patriot

Mel Gibson als ebenso unbeugsamer wie gnadenloser Kämpfer in einem typischen action- und pathosreichen Roland-Emmerich-Kriegsspektakel, das es mit der historischen Genauigkeit allerdings nicht immer ganz genau nimmt.



Der verwitwete Benjamin Martin lebt 1776 mit seinen sieben Kindern auf einer Plantage in South Carolina. Im zweiten Jahr des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs versucht er, seine Familie durch die schlimme Zeit zu bringen und die eigene Vergangenheit als grausamer Kämpfer des Franzosen- und Indianerkriegs zu vergessen. Benjamin Martin möchte vom Töten nichts mehr wissen, kann aber nicht verhindern, dass sein Staat sich für die Mobilmachung gegen die Engländer entscheidet. Auch sein ältester Sohn Gabriel schließt sich ohne seine Zustimmung der Kontinentalarmee an.



Zwei Jahre später finden Kämpfe nahe der Plantage statt. Gabriel muss eine wichtige Nachricht überbringen und sucht verletzt seine früheres Zuhause auf. Als Engländer vorbeikommen, entdecken sie die Botschaft. Ihr Befehlshaber William Tavington befiehlt, Gabriel als Spion öffentlich zu hängen, die verwundeten gegnerischen Soldaten zu erschießen und die Farm zu zerstören. Als Martins zweitältester Sohn eingreifen will, wird er von Tavington erschossen. Martin gelingt es im letzten Moment, Gabriel zu befreien.



Von nun an engagiert er sich mit aller Kraft im Kampf gegen die Engländer, rekrutiert selbst Milizionäre und führt eine Art Guerillakrieg gegen die englische Krone. Unterstützung bekommt er durch Jean Villeneuve, einen französischen Offizier, dessen Familie von den Engländern getötet wurde. Nach vielen Kämpfen können Martins Milizionäre Tavington und seine Soldaten in einer finalen Schlacht in eine Falle locken. Martin scheint im direkten Aufeinandertreffen mit Tavington zu unterliegen. Doch sein Kampfgeist ist ungebrochen.



Roland Emmerich hatte Mitte der 1990er-Jahre mit Filmen wie "Stargate", "Independence Day" und "Godzilla" schon sein Faible für actionreiche patriotische Großproduktionen bewiesen, als er im Jahr 2000 für Columbia Pictures das Historienspektakel "Der Patriot" inszenierte. Dabei ist der Titel Programm – trotz des realen historischen Hintergrunds nutzten Emmerich und sein Drehbuchautor Robert Rodat manche erzählerische Freiheit, um mit einem klassischen Freund-Feind-Schema die Zuschauer zu überwältigen. Nicht nur britische Historiker waren überhaupt nicht "amused". Ein perfekter Rahmen also für einen Kämpfertypen wie Mel Gibson, der von weiteren namhaften Stars wie Joely Richardson, Heath Ledger, Chris Cooper und Jason Isaacs umgeben ist.