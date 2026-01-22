Der Pate II

Vitos Sohn Michael, der neue "Pate", wird bald zu einem der meist gefürchteten Mafiabosse. Als er jedoch versucht, seinen Einflussbereich auf das Gebiet der Spielkasinos auszudehnen, stößt er auf erbitterten Widerstand. Sein New Yorker Partner Frankie Pentangeli nimmt es ihm besonders übel, dass er sich mit dem Gangster und Spielhöllenbesitzer Hyman Roth verbündet, um seine Macht zu vergrößern. Nur knapp kann Michael einem Mordanschlag entkommen, für den er zunächst den Falschen verantwortlich macht - bis er erkennt, dass sich der Verräter in seiner unmittelbaren Umgebung befindet.



Parallel zur Gangsterkarriere Michael Corleones erzählt der Film in Rückblenden die Anfänge des Clangründers Vito Corleone, seine Kindheit auf Sizilien, seine Flucht nach Amerika und seinen Aufstieg vom einfachen Arbeiter zum mächtigsten Mafiapaten New Yorks.



Der zweite Teil der opulenten Mafiasaga wurde mit sechs Oscars ausgezeichnet. Unter anderem erhielt Francis Ford Coppola die begehrte Trophäe für die beste Regie, den besten Film (wie Teil 1) und zusammen mit Mario Puzo für das beste adaptierte Drehbuch. Als bester Nebendarsteller wurde Robert De Niro geehrt, der den jungen Corleone spielt.