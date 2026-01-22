Film
Der Pate II
Aufgewachsen in den 1920er-Jahren in einem sizilianischen Dorf, wandert der junge Vito Corleone nach New York aus, wo er nach seinem ersten Auftragsmord eine eigene Mafiafamilie aufbaut.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 1974
- Datum:
- Sendetermin
- 20.02.2026
- 22:25 - 01:40 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Sein Sohn Michael tritt nach Vitos Tod in den 1950er-Jahren die Nachfolge des Paten an. Als neues Oberhaupt des Corleone-Clans will er ganz eigene Ambitionen verwirklichen. - Der zweite, sechsfach oscarprämierte Teil des Mafia-Klassikers Francis Ford Coppolas.
Vitos Sohn Michael, der neue "Pate", wird bald zu einem der meist gefürchteten Mafiabosse. Als er jedoch versucht, seinen Einflussbereich auf das Gebiet der Spielkasinos auszudehnen, stößt er auf erbitterten Widerstand. Sein New Yorker Partner Frankie Pentangeli nimmt es ihm besonders übel, dass er sich mit dem Gangster und Spielhöllenbesitzer Hyman Roth verbündet, um seine Macht zu vergrößern. Nur knapp kann Michael einem Mordanschlag entkommen, für den er zunächst den Falschen verantwortlich macht - bis er erkennt, dass sich der Verräter in seiner unmittelbaren Umgebung befindet.
Parallel zur Gangsterkarriere Michael Corleones erzählt der Film in Rückblenden die Anfänge des Clangründers Vito Corleone, seine Kindheit auf Sizilien, seine Flucht nach Amerika und seinen Aufstieg vom einfachen Arbeiter zum mächtigsten Mafiapaten New Yorks.
Der zweite Teil der opulenten Mafiasaga wurde mit sechs Oscars ausgezeichnet. Unter anderem erhielt Francis Ford Coppola die begehrte Trophäe für die beste Regie, den besten Film (wie Teil 1) und zusammen mit Mario Puzo für das beste adaptierte Drehbuch. Als bester Nebendarsteller wurde Robert De Niro geehrt, der den jungen Corleone spielt.
Besetzung
- Michael Corleone - Al Pacino
- Tom Hagen - Robert Duvall
- Kay - Diane Keaton
- Hyman Roth - Lee Strasberg
- Vito Corleone - Robert De Niro
- Fredo Corleone - John Cazale
- Connie Corleone - Talia Shire
- Frankie Pentangeli - Michael V. Gazzo
- Senator Pat Geary - G. D. Spradlin
- Fanucci - Gastone Moschin
- Junger Tessio - John Aprea
Stab
- Regie - Francis Ford Coppola