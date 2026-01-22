Film
Der Pate
New York, 1945: Don Vito Corleone ist einer der mächtigsten Mafiabosse New Yorks. Doch seine Tage sind gezählt, als er sich weigert, ins aufkeimende Drogengeschäft einzusteigen.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 13.02.2026
- 22:25 - 01:15 Uhr
Während Don Vito die pompöse Hochzeit seiner Tochter Connie feiert, beginnt es hinter den Kulissen zu brodeln. Ein blutiger Machtkampf um die Vorherrschaft in der Unterwelt bahnt sich an. Erster Film der klassischen Mafia-Trilogie Francis Ford Coppolas.
Im Namen einer konkurrierenden Mafiafamilie schlägt der Gangster Sollozzo dem aus Sizilien stammenden Don Vito Corleone alias "Der Pate" eine Partnerschaft im Rauschgifthandel vor, die Don Vito trotz Zuraten seines ältesten Sohnes Sonny zurückweist. Sollozzo beschließt daraufhin, Don Vito ermorden zu lassen und direkt mit Sonny ins Geschäft zu kommen. Der Pate überlebt den Anschlag jedoch schwer verletzt. Michael, Vitos jüngster Sohn, erschießt den Drogenhändler Sollozzo und den korrupten Polizeibeamten McCluskey und muss daraufhin nach Sizilien fliehen. Doch als auch Sonny im Drogenkrieg sein Leben lassen muss, kehrt Michael nach Amerika zurück und übernimmt dort die Familiengeschäfte.
Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt "Der Pate" 1973 Oscars für den Besten Film, den Besten Hauptdarsteller (Marlon Brando) und das Beste adaptierte Drehbuch. Neben dem Kassenschlager "Der Pate", dem ersten Teil einer Spielfilm-Trilogie, ist Regisseur Francis Ford Coppola unter anderem für das Vietnamkriegsepos "Apocalypse Now" (1979) bekannt.
Besetzung
- Don Vito Corleone - Marlon Brando
- Michael Corleone - Al Pacino
- Santino Sonny Corleone - James Caan
- Tom Hagen - Robert Duvall
- Kay Adams - Diane Keaton
- Captain Mark McCluskey - Sterling Hayden
- Peter Clemenza - Richard S. Castellano
- Fredo Corleone - John Cazale
- Virgil Sollozzo - Al Lettieri
- Salvadore - Abe Vigoda
- Connie Corleone Rizzi - Talia Shire
- Emilio Barzini - Richard Conte
- Carlo Rizzi - Gianni Russo
- Don Carmine Cuneo - Rudy Bond
- Johnny Fontane - Al Martino
- Jack Woltz - John Marley
- Mama Corleone - Morgana King
Stab
- Regie - Francis Ford Coppola