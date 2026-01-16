Hauptnavigation

Film

Der Mauretanier

Nach dem autobiografischen Bestseller "Das Guantanamo-Tagebuch": Ist Mohamedou Ould Slahi schuldig, die Anschläge von 9/11 mitverantwortet zu haben? - Spannender Politthriller.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien , USA 2020
Datum:
Sendetermin
06.02.2026
22:30 - 00:35 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Zwei Monate nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nehmen Sicherheitskräfte bei einer Familienfeier in Mauretanien den in Deutschland lebenden Mohamedou Ould Slahi fest. Ein Anruf seines Cousins von Bin Ladens Satellitentelefon macht ihn zum Terrorverdächtigen.

Als Slahi vier Jahre später in dem berüchtigten Gefangenlager von Guantanamo auf seine Anklage wartet, übernimmt die Menschrechtsanwältin Nancy Hollander seine Verteidigung. Während ihre Mitarbeiterin Teri den Unschuldsbeteuerungen des ebenso klugen wie humorvollen Mandanten glaubt, bewahrt die erfahrene Juristin zu ihm eine professionelle Distanz. Nancy geht es vor allem darum, dem Unrecht von Guantanamo ein Ende zu bereiten. Ihr Gegenspieler, der Militärstaatsanwalt Stuart Couch, möchte als Freund und Kamerad eines 9/11-Opfers unbedingt einen Schuldspruch erwirken.

Zu seinem Erstaunen bekommt er jedoch - ebenso wie seine Kontrahentin - keinen Zugang zu den vermeintlich belastenden Vernehmungsprotokollen. Als sich sein Verdacht erhärtet, dass Geständnisse auf Folter beruhen und sie nichts mit der Wahrheit zu tun haben, beginnt der Offizier, seinen Auftrag infrage zu stellen.

Darsteller

  • Mohamedou Ould Slahi - Tahar Rahim
  • Lt. Col. Stuart Couch - Benedict Cumberbatch
  • Nancy Hollander - Jodie Foster
  • Teri Duncan - Shailene Woodley
  • Neil Buckland - Zachary Levi

Stab

  • Regie - Kevin Macdonald

