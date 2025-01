Der Marathon-Mann

Babe Levy ist ein stiller, in sich gekehrter Geschichtsstudent, der sich in New York auf seine Doktorarbeit vorbereitet und nebenbei als Marathonläufer für die Olympischen Spiele trainiert. Eines Tages taucht überraschend sein Bruder Doc bei ihm auf. Der CIA-Mann wurde gerade Opfer eines Mordanschlags und stirbt kurz darauf in den Armen von Babe.



Als der junge Mann die Hintergründe des Mords an seinem Bruder zu recherchieren beginnt, kommt er einer gefährlichen Bestie auf die Spur. Doc verfolgte die Spur des ehemaligen KZ-Arztes Szell, der während des Zweiten Weltkriegs Juden grausam zu Tode folterte, nicht ohne ihnen zuvor alle Wertgegenstände abzunehmen, insbesondere Diamanten.



Kurz vor Kriegsende hatte sich der Nazischerge dann nach Südamerika abgesetzt. Die Gier nach mehr hat Doktor Szell nun aber aus der Deckung kommen und nach New York reisen lassen, wo er mit den geraubten Steinen große Kasse zu machen hofft. Nachdem der naive Student und Marathonläufer Babe anstelle seines ermordeten Bruders die Ermittlungen weiterführt, eskaliert die Situation. Babe realisiert zu spät, dass er niemandem trauen darf - auch nicht der hübschen Elsa Opel, von der er nicht weiß, wo sie steht, und die anscheinend etwas zu verbergen hat.