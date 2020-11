Die Verfilmung des Carl-Zuckmayer-Stücks "Der Hauptmann von Köpenick" mit Heinz Rühmann in der Titelrolle stellt auf wunderbare und entlarvende Weise naives Obrigkeitsdenken und die Macht des äußeren Scheins bloß. Der Spielfilm von Helmut Käutner (1908-1980) wurde im In- und Ausland ein großer Erfolg. Käutner schuf viele weitere bemerkenswerte Filme, insbesondere in den 1940er- und 1950er-Jahren, darunter "Unter den Brücken (1945), "Große Freiheit Nr. 7" (1943), "Die letzte Brücke" (1953) und "Des Teufels General" (1955).